ЦИК отказал 22 претендентам в регистрации ИГ

ЦИК во вторник, 19 мая, зарегистрировал только одну инициативную группу, остальным 22-м отказали.

Во вторник прошло заседание Центризбиркома, на котором рассматривались 23 заявления на регистрацию инициативных групп по выдвижению кандидатов в президенты на выборах-2020 в Беларуси.

ЦИК зарегистрировал только одну ИГ – беспартийной минчанки Натальи Кисель, которая работает в сфере грузоперевозок замдиректора ЧТУП «Кисель В. В.», она ИП, член Совета Ассоциации грузоперевозчиков «Регион 8».

Одними из первых отказ получили Елена Ашихмина и Жанна Романовская, у них были обнаружены нарушения в документах. При этом Романовская подала списки 2015 года, когда тоже выдвигалась на выборах.

«Кандидаты протеста» хотели ввергнуть в коллапс работу ЦИК

Были рассмотрены вопросы регистрации «кандидатов протеста», планировавших выдвигать свои кандидатуры вместе с оппозиционным политиком Николаем Статкевичем. По результатам проверки были обнаружены нарушения в поданных документах. В ЦИК сообщили, что многие из списка инициативных групп даже не знали о тех, кого они поддерживают.

Так, у претендента Дмитрия Кудравца во время звонка большинство опрошенных сказали, что давали согласие на включение в группу Николая Статкевича, а имени Кудравца даже не знают. Опрашивали жителей Орши, Гродно Гомеля.

«Говорили: я не знаю такого, я знаю Статкевича Николая Викторовича», - рассказала глава ЦИК Лидия Ермошина. По ее словам, «согласие можно получить и на автовокзале, главное, чтобы человек знал, кого он будет поддерживать». Ермошина заявила, что у всех таких претендентов есть проблемы с формированием инициативных групп.

Отказали в регистрации и супруге Статкевича Марине Адамович по той же причине – из-за нарушения в списке членов инициативной группы. Ермошина сказала, что эта группа заявителей «принимала все меры, чтобы ввергнуть в коллапс работу комиссии».

По ее словам, технология манипуляции у всей группы заявителей одинаковая.

ЦИК отказал Николаю Кудравцу, Петру Карабанову, Тамаре Потоцкой, Николаю Салянику, Владимиру Невмержицкому.

Центризбирком хотели заразить коронавирусом?

Ермошина рассказала, что один из «кандидатов протеста» оказался зараженным коронавирусом. Этот человек приходил в приемную, как думает Ермошина, специально, чтобы парализовать работу комиссии. «Ей хотелось плюнуть в мою приемную, чтобы уж заразить навсегда», - констатировала она.

«Завтра, к счастью, приглашены адекватные люди», - сказала Ермошина.

Остальным претендентам отказали «заочно», так как они не явились на заседание. Это Регина Беркус, Александр Якушков, Елена Давыдова, Алексей Зуевич, Александр Школьников. Отказали и самому Статкевичу – за непогашенную судимость.

Отказ получили Владимир Кийко, Виктор Шорец, Юрий Косач, Юрий Новиков, Юрий Чудинович, Сергей Статкевич, Александр Абрамович, Наталья Стрельченко.

Заседание Центризбиркома 19 мая продолжалось два часа. Завершится регистрация инициативных групп на выборах-2020 в среду в 11:00.