Вышли в лидеры по Европе, а Минздрав винит погоду. Самое важное об эпидемии COVID-19 в Беларуси к 20 мая

Источник материала: KYKY

К утру 20 мая заражений коронавирусом по всему миру стало свыше 4,9 миллиона; погибли – 321,6 тысячи человек, а излечились – 1,67 миллиона. Эти данные получены благодаря американскому Университету Джонса Хопкинса. Вот пятерка стран – лидеров по инфицированным:

США: 1,52 миллиона эпизодов инфекции;

Россия: 299,9 тысячи;

Бразилия: 262,5 тысячи;

Британия: 250,1 тысячи;

Испания: 232 тысячи.

А вот пятерка стран – лидеров по смертям:

США: 91,2 тысячи летальных исходов;

Британия: 35,4 тысячи;

Италия: 32,1 тысячи;

Франция: 28 тысяч;

Испания: 27,8 тысячи.

Уточнение. Цифры по заболеваемости, смертям и поправившимся от COVID-19 безбожно быстро устаревают. По этой причине некоторые из них мы опускаем. Но есть вариант следить за всем в онлайне! Вот по этой ссылке .

Как в Беларуси:

По последней сводке Минздрава, в Беларуси насчитали уже 31508 случаев коронавируса. Излечились 10620 человек, скончались 175.

сводке Минздрава, в Беларуси насчитали уже 31508 случаев коронавируса. Излечились 10620 человек, скончались 175. Глава ЦИК Лидия Ермошина заявила , что сторонница оппозиционного участника в выборах президента Беларуси пыталась заразить ее вирусом.

, что сторонница оппозиционного участника в выборах президента Беларуси пыталась заразить ее вирусом. Удивительное наблюдение: три недели Минздрав не проводит свои онлайн-конференции, и вот уже четвертую неделю статистика в Беларуси будто бы заморожена. Каждый день в стране выявляют около 918 новых заражений инфекцией (в среднем), и никогда больше тысячи. Смертность тоже стабильна: не более пяти смертей по всей республике за 24 часа. По опыту многих других стран, в том числе соседних, подобные эпидемии так линейно себя не ведут . Особенно в местах, где разрешены массовые мероприятия и нет локдауна.

. Особенно в местах, где разрешены массовые мероприятия и нет локдауна. Несмотря на все это, Беларусь уже в топе-10 среди стран Европы по количеству выявленных эпизодов коронавируса. Наша страна на девятой строчке, она обогнала всех соседок (кроме России), а также Швецию, Швейцарию, Португалию и другие государства.

Глава Минздрава Владимир Караник впервые за десять дней появился на публике – то есть в материале «БелТА». И сразу же рассказал, почему в Беларуси затянулась эпидемия COVID-19. По его версии, виной всему «теплая зима и холодная весна». «Но, судя по прогнозам, погода восстановится, и сезонные респираторные инфекции уйдут», – сказал чиновник.

на публике – то есть в материале «БелТА». И сразу же рассказал, почему в Беларуси затянулась эпидемия COVID-19. По его версии, виной всему «теплая зима и холодная весна». «Но, судя по прогнозам, погода восстановится, и сезонные респираторные инфекции уйдут», – сказал чиновник. Минские школьники лишились выпускных: все выпускные вечера в столице отменены. Ребятам просто вручат аттестаты, а торжественных мероприятий ждать не стоит. Откажутся ли от выпускных вечеров в других регионах Беларуси, информации пока нет.

выпускных: все выпускные вечера в столице отменены. Ребятам просто вручат аттестаты, а торжественных мероприятий ждать не стоит. Откажутся ли от выпускных вечеров в других регионах Беларуси, информации пока нет. В первый визовый центр в Минске возвращается жизнь. Уже с 21 мая визовый центр Италии в Минске начнет, как и прежде, принимать заявления на все типы краткосрочных шенгенских виз, от туристических до деловых.

заявления на все типы краткосрочных шенгенских виз, от туристических до деловых. Медики скорой помощи из Бобруйска подали коллективную жалобу Александру Лукашенко. Ее подписали 200 человек. Повод такой: медработникам, которые контактируют с «ковидными» пациентами, не выплатили обещанные президентом надбавки (по указу Лукашенко, суммы варьируются от 300 до четырех тысяч рублей, все зависит от отделения учреждения здравоохранения, квалификации специалиста, режима его работы).

Это важно:

Редакция KYKY напоминает, что сейчас лучше всего избегать массовых скоплений людей. Если это возможно, пожалуйста, будьте дома. Тщательно мойте руки и почаще обрабатывайте их антисептиком: любые поручни или дверные ручки могут стать причиной болезни. Берегите себя и близких и знайте, что COVID-19 тяжелее всего переносят люди старшего возраста, у молодых болезнь, как правило, развивается бессимптомно.

Вы также можете помочь медикам, которые сейчас особенно сильно в этом нуждаются. Их поддержкой – не только финансовой – занимаются волонтерская инициатива #ByCovid19 , платформа « Имена », Красный Крест ; ведется сбор денег на площадке MolaMola в разделе COVID-19. Телеграм-чат « Приюти героя » ищет людей, готовых безвозмездно предоставить свое свободное жилье медикам для временного проживания. Если хотите, присоединитесь к этим проектам – все подробности по ссылкам.

Также для медработников есть служба психологической поддержки #ByCovid19 . Звонить по короткому номеру 7197 (для абонентов А1, звонок бесплатный). Для абонентов Life и МТС номер +375291948849.