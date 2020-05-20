Вышли в лидеры по Европе, а Минздрав винит погоду. Самое важное об эпидемии COVID-19 в Беларуси к 20 мая

К утру 20 мая заражений коронавирусом по всему миру стало свыше 4,9 миллиона; погибли – 321,6 тысячи человек, а излечились – 1,67 миллиона. Эти данные получены благодаря американскому Университету Джонса Хопкинса. Вот пятерка стран – лидеров по инфицированным:
США: 1,52 миллиона эпизодов инфекции;
Россия: 299,9 тысячи;
Бразилия: 262,5 тысячи;
Британия: 250,1 тысячи;
Испания: 232 тысячи.
А вот пятерка стран – лидеров по смертям:
США: 91,2 тысячи летальных исходов;
Британия: 35,4 тысячи;
Италия: 32,1 тысячи;
Франция: 28 тысяч;
Испания: 27,8 тысячи.
Уточнение. Цифры по заболеваемости, смертям и поправившимся от COVID-19 безбожно быстро устаревают. По этой причине некоторые из них мы опускаем. Но есть вариант следить за всем в онлайне! Вот по этой ссылке.
Как в Беларуси:
По последней сводке Минздрава, в Беларуси насчитали уже 31508 случаев коронавируса. Излечились 10620 человек, скончались 175.
Глава ЦИК Лидия Ермошина заявила, что сторонница оппозиционного участника в выборах президента Беларуси пыталась заразить ее вирусом.
Удивительное наблюдение: три недели Минздрав не проводит свои онлайн-конференции, и вот уже четвертую неделю статистика в Беларуси будто бы заморожена. Каждый день в стране выявляют около 918 новых заражений инфекцией (в среднем), и никогда больше тысячи. Смертность тоже стабильна: не более пяти смертей по всей республике за 24 часа. По опыту многих других стран, в том числе соседних, подобные эпидемии так линейно себя не ведут. Особенно в местах, где разрешены массовые мероприятия и нет локдауна.
Несмотря на все это, Беларусь уже в топе-10 среди стран Европы по количеству выявленных эпизодов коронавируса. Наша страна на девятой строчке, она обогнала всех соседок (кроме России), а также Швецию, Швейцарию, Португалию и другие государства.
Глава Минздрава Владимир Караник впервые за десять дней появился на публике – то есть в материале «БелТА». И сразу же рассказал, почему в Беларуси затянулась эпидемия COVID-19. По его версии, виной всему «теплая зима и холодная весна». «Но, судя по прогнозам, погода восстановится, и сезонные респираторные инфекции уйдут», – сказал чиновник.
Минские школьники лишились выпускных: все выпускные вечера в столице отменены. Ребятам просто вручат аттестаты, а торжественных мероприятий ждать не стоит. Откажутся ли от выпускных вечеров в других регионах Беларуси, информации пока нет.
В первый визовый центр в Минске возвращается жизнь. Уже с 21 мая визовый центр Италии в Минске начнет, как и прежде, принимать заявления на все типы краткосрочных шенгенских виз, от туристических до деловых.
Медики скорой помощи из Бобруйска подали коллективную жалобу Александру Лукашенко. Ее подписали 200 человек. Повод такой: медработникам, которые контактируют с «ковидными» пациентами, не выплатили обещанные президентом надбавки (по указу Лукашенко, суммы варьируются от 300 до четырех тысяч рублей, все зависит от отделения учреждения здравоохранения, квалификации специалиста, режима его работы).
Это важно:
Редакция KYKY напоминает, что сейчас лучше всего избегать массовых скоплений людей. Если это возможно, пожалуйста, будьте дома. Тщательно мойте руки и почаще обрабатывайте их антисептиком: любые поручни или дверные ручки могут стать причиной болезни. Берегите себя и близких и знайте, что COVID-19 тяжелее всего переносят люди старшего возраста, у молодых болезнь, как правило, развивается бессимптомно.
Вы также можете помочь медикам, которые сейчас особенно сильно в этом нуждаются. Их поддержкой – не только финансовой – занимаются волонтерская инициатива #ByCovid19, платформа «Имена», Красный Крест; ведется сбор денег на площадке MolaMola в разделе COVID-19. Телеграм-чат «Приюти героя» ищет людей, готовых безвозмездно предоставить свое свободное жилье медикам для временного проживания. Если хотите, присоединитесь к этим проектам – все подробности по ссылкам.