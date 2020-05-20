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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Выздоровевшие от COVID-19 сдали плазму крови в Витебске Третья группа доноров, а это 12 человек, сдала плазму на Витебской областной станции переливания крови. Перед процедурой каждый прошел тщательный осмотр в...

Третья группа доноров, а это 12 человек, сдала плазму на Витебской областной станции переливания крови. Перед процедурой каждый прошел тщательный осмотр в поликлинике. Первый забор крови в областном центре выполнили 21 апреля. Тогда готовность поделиться ценным компонентом крови выразили трое пациентов. 5 мая - еще пятеро.Забор крови ведет и специализированная станция в Орше. Туда приехали три донора, победившие коронавирусную инфекцию. Одна порция плазмы делится на три части. Таким образом донор может помочь сразу трем больным.