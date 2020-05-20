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Выздоровевшие от COVID-19 сдали плазму крови в Витебске

20.05.2020 09:06 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Третья группа доноров, а это 12 человек, сдала плазму на Витебской областной станции переливания крови. Перед процедурой каждый прошел тщательный осмотр в поликлинике. Первый забор крови в областном центре выполнили 21 апреля. Тогда готовность поделиться ценным компонентом крови выразили трое пациентов. 5 мая - еще пятеро.

Забор крови ведет и специализированная станция в Орше. Туда приехали три донора, победившие коронавирусную инфекцию. Одна порция плазмы делится на три части. Таким образом донор может помочь сразу трем больным.

 
 
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Третья группа доноров, а это 12 человек, сдала плазму на Витебской областной станции переливания крови. Перед процедурой каждый прошел тщательный осмотр в...
 
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