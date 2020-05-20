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Чемпионат Беларуси. 10-й тур. Брестское «Динамо» принимает БАТЭ
20.05.2020 08:28 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Чемпионат Беларуси
10-й тур
Витебск – Динамо Минск
Напомним, АБФФ перенесла матч «Смолевичи» – «Минск» из-за подозрения на наличие коронавируса у футболиста столичного клуба.
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Чемпионат Беларуси 10-й тур Напомним, АБФФ перенесла матч «Смолевичи» – «Минск» из-за подозрения на наличие коронавируса у футболиста столичного клуба.
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