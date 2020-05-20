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Чемпионат Беларуси. 10-й тур. Брестское «Динамо» принимает БАТЭ

20.05.2020 08:28 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Чемпионат Беларуси

10-й тур

Динамо Брест – БАТЭ
Дата проведения
20 мая, 19.00, «ОСК Брестский»
Онлайн матча

 

Неман – Торпедо-БелАЗ
Дата проведения
21 мая, 19.00, «ЦСК Неман»
Онлайн матча

 

Славия – Городея
Дата проведения
22 мая, 18.00, «Юность»
Онлайн матча

 

Шахтер – Белшина
Дата проведения
22 мая, 20.00, «Строитель»
Онлайн матча

 

Слуцк – Рух Брест
Дата проведения
23 мая, 16.30, «Городской стадион»
Онлайн матча

 

Ислочь – Энергетик-БГУ
Дата проведения
23 мая, 18.30, «Трактор»
Онлайн матча

 

Витебск – Динамо Минск
Дата проведения
23 мая, 20.30, «ЦСК Витебский»
Онлайн матча

 

Смолевичи – Минск 0:0 
Дата проведения
23 мая, 14.00, «Озерный»
Онлайн матча

Напомним, АБФФ перенесла матч «Смолевичи» – «Минск» из-за подозрения на наличие коронавируса у футболиста столичного клуба.

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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Чемпионат Беларуси 10-й тур Напомним, АБФФ перенесла матч «Смолевичи» – «Минск» из-за подозрения на наличие коронавируса у футболиста столичного клуба.
 
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