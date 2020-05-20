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В «Уотфорде» три случая коронавируса. Игроки отказываются возобновлять тренировки

20.05.2020 08:15 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Три представителя «Уотфорда» сдали положительный тест на коронавирус, сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнстайн.

Заражения выявлены у одного игрока команды и двух сотрудников клуба. Все они чувствуют себя хорошо, но будут изолированы на семь дней.

Из-за этой ситуации часть футболистов «Уотфорда» решили не выходить на завтрашнюю тренировку. Согласно протоколам о возобновлении АПЛ, клубы не могут принудить игроков тренироваться или играть, если они опасаются за свое здоровье.

Сообщалось, что в АПЛ зафиксировано 6 случаев заражения коронавирусом в трех клубах. Ранее стало известно, что заболел помощник главного тренера «Бернли». Таким образом, остается неизвестен один клуб с двумя случаями заражения.

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Три представителя «Уотфорда» сдали положительный тест на коронавирус, сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнстайн.
 
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