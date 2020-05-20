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В «Уотфорде» три случая коронавируса. Игроки отказываются возобновлять тренировки
20.05.2020 08:15 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Три представителя
Заражения выявлены у одного игрока команды и двух сотрудников клуба. Все они чувствуют себя хорошо, но будут изолированы на семь дней.
Из-за этой ситуации часть футболистов «Уотфорда» решили не выходить на завтрашнюю тренировку. Согласно протоколам о возобновлении АПЛ, клубы не могут принудить игроков тренироваться или играть, если они опасаются за свое здоровье.
Сообщалось, что в
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Три представителя «Уотфорда» сдали положительный тест на коронавирус, сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнстайн.
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