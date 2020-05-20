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ЧМ-2021. Беларусь сыграет в группе А против России, Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании и Великобритании
20.05.2020 10:47 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
ИИХФ опубликовала новый состав групп на чемпионате мира 2021 года. Как и
В итоге хоккеисты
Напомним, чемпионат мира по хоккею-2021 запланирован в Минске и Риге с 7 по 23 мая. Ранее из-за пандемии коронавируса был отменен запланированный на май 2020 года чемпионат мира, который должен был пройти в Швейцарии.
Вчера президент ИИХФ Рене Фазель сообщил, что, возможно, ЧМ-2021
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ЧМ-2021. Беларусь сыграет в группе А против России, Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании и Великобритании
ИИХФ опубликовала новый состав групп на чемпионате мира 2021 года.
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