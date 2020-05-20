ЧМ-2021. Беларусь сыграет в группе А против России, Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании и Великобритании

Источник материала: Tribuna.com

ИИХФ опубликовала новый состав групп на чемпионате мира 2021 года. Как и планировалось, сборную России поменяли местами с командой Канады. Это сделано для того, чтобы Россия проводила матчи группового этапа в Минске, а не в Риге.

В итоге хоккеисты сборной Беларуси сыграют в группе A с командами России, Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании и Великобритании. В группу B попали сборные Канады, Финляндии, США, Германии, Латвии, Норвегии, Италии и Казахстана.

Напомним, чемпионат мира по хоккею-2021 запланирован в Минске и Риге с 7 по 23 мая. Ранее из-за пандемии коронавируса был отменен запланированный на май 2020 года чемпионат мира, который должен был пройти в Швейцарии.

Вчера президент ИИХФ Рене Фазель сообщил, что, возможно, ЧМ-2021 перенесут на две недели вперед.

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