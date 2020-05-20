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Комментатор «Матч ТВ» Трушечкин: «Хочу еще раз выразить восхищение высшей лиге Беларуси, которая все это время спокойно, не ожидая оваций, делала так, что футбол никуда и не уходил»

20.05.2020 11:17 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Комментатор «Матч ТВ» Роман Трушечкин поделился мнением о чемпионате Беларуси во время пандемии коронавируса.

«Отдавая безусловную дань уважения бундеслиге, возвращение которой знаменует для многих долгожданное «возвращение футбола» вообще, я хочу еще раз выразить восхищение высшей лиге Беларуси, которая все это время спокойно, не ожидая оваций, делала так, что футбол никуда и не уходил», — написал Трушечкин в своем Twitter.

Отметим, что, по данным ВОЗ, общее число диагностированных случаев заражением коронавирусом во всем мире по состоянию на 19 мая – более 4,82 миллионов случаев. Более 1,79 миллиона пациентов выздоровели, летальных исходов – более 318 тысяч. На сегодняшний день в Беларуси зафиксировано 31508 (+936 за сутки) случаев заражения коронавирусом. 10620 (+490) человек выздоровели и 175 умерли (+4 за сутки).

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