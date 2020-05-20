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Глусчане носят маски неправильно. А как надо?

20.05.2020 — Новости о Коронавирусе | Радзiма  
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Источник материала: Радзiма

Мыть руки чаще и дольше обычного, соблюдать дистанцию в магазинах и аптеках, надевать в общественных местах перчатки и маски — эти меры безопасности уже прочно вошли в нашу жизнь. Мы стараемся их соблюдать, но, оказывается, не всегда правильно. Речь, в частности, о масках. «Во время надзорных мероприятий по соблюдению мер профилактики вирусных инфекций в торговых объектах, общественных местах, организациях и учреждениях района мы видим, что многие люди носят маски неправильно», — поделился главный санитарный врач Глусского района Роман ПУСКИН. Из наших встречных вопросов о том, как же правильно носить маски, получилось небольшое интервью.

— Во-первых, кто должен сейчас носить маски?

— Общий принцип для всех времен и ситуаций — маски следует носить людям, которые заболели ОРВИ, — чтобы не подвергать риску заражения окружающих. Такую рекомендацию некоторое время назад давали и мы. Но когда мы углубились в эпидемиологический процесс, когда наступил эпидемиологический подъем заболеваемости, стало понятно, что маски носить нужно и здоровым людям, — пояснил Роман Михайлович. — Здесь нужно понимать, что всякий, кто находится в пределах одного метра с носителем инфекции, рискует заразиться. Поэтому маски имеет смысл носить в тех местах, где существует вероятный контакт с людьми, — магазины, поликлиники, рынок, улицы, рабочий кабинет…

— То есть на свежем воздухе тоже нужна маска?

— Да, если это место массового скопления людей, как, например, рынок или оживленная улица. Если же вы поехали на велосипедную прогулку за город, выехали в лес, поле, даже у себя в огороде, когда поблизости нет людей, тогда надевать маску не обязательно.

— Как же правильно носить маску?

— Медицинская маска должна плотно прилегать по бокам, закрывать нос, рот, подбородок. Многие прикрывают только рот и думают, что они защищены. Это не так. Инфекция передается воздушно-капельным путем, и если она не попадает через полость рта, она обязательно попадет через полость носа. Мы вдыхаем носом гораздо больше, чем ртом.

Носить маску нужно не более 2—3 часов, а если она увлажнилась, то снимать и раньше этого срока. Еженедельно орган госсаннадзора проверяет информацию о наличии в аптечной сети запаса масок, антисептиков, перчаток. Могу заверить, что сейчас в аптеках Глуска достаточно масок разной ценовой категории. Напомню, что это было прямое поручение Главы государства. И этот спрос удовлетворен. Не жалейте одноразовые маски — выбрасывайте их после использования. Даже если она высохла — микроорганизмы могут сохранять какое-то время свою жизнеспособность, при повторном использовании такая маска может стать источником инфекции. Если вы сходили в магазин и потратили на это, скажем, минут 20, то я бы и в данном случае не рекомендовал в дальнейшем использовать эти маски повторно. Многоразовые маски обязательно стирайте и проглаживайте утюгом. Потому что воздействие высокой температуры утюга губительно влияет на любые инфекции, в том числе и на коронавирусную, хоть и после стирки она вряд ли останется на маске.

Беседовала О. ВАСИЛЕВСКАЯ

 
 
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Мыть руки чаще и дольше обычного, соблюдать дистанцию в магазинах и аптеках, надевать в общественных местах перчатки и маски — эти меры безопасности уже прочно...
 
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