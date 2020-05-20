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41% белорусов чувствует себя в безопасности при работе из дома
20.05.2020 17:28 — Новости о Коронавирусе | Myfin
Источник материала: Myfin
Опрос показал, что 77,1% компаний перешли на удаленную работу – в связи с распространением коронавируса. Почти половина респондентов (41,2%) отметили, что дома они чувствуют себя в большей безопасности. Основной трудностью компании называют нехватку личных коммуникаций – 38,6% ответов.
При этом, 36,8% участников опроса отметили, что дистанционная работа не повлияла на их производительность. Еще у 36,8% респондентов эффективность даже выросла.
«Опрос наших пользователей показал большой процент переходов на «дистанционку». Он намного выше, чем в других исследованиях в Беларуси. Разница говорит о том, что сервисы автоматизации помогают компаниям быстрее адаптироваться к новым условиям. Предприниматели получают больше возможностей бесперебойно вести свой бизнес. И чем активнее предприятия будут переходить на цифровые платформы, тем более гибкой и устойчивой станет экономика, в целом».
18,4% респондентов отметили, что сотрудников сложно контролировать при работе из дома. 46,5% ведут учет рабочего времени на «дистанционке». У 28,1% опрошенных увеличилась продолжительность рабочего дня.
Согласно исследованию, около 30% компаний планируют сохранить «удаленку» после пандемии – для всех сотрудников или для части штата.
Источник: Myfin.by
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