Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так С 3 июня Италия готова открыть границы для туристов из ЕС В стране продолжается смягчение карантинных мер. За последние сутки в Италии умер 161 заболевший коронавирусом. В больницах - менее 10 тысяч инфицированных. Тем не...

В стране продолжается смягчение карантинных мер. За последние сутки в Италии умер 161 заболевший коронавирусом. В больницах - менее 10 тысяч инфицированных. Тем не менее, открываются бары и рестораны, магазины, парикмахерские салоны, церкви и музеи. В некоторых итальянских провинциях уже открылись пляжи.