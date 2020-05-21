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С 3 июня Италия готова открыть границы для туристов из ЕС
21.05.2020 09:07 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTВ стране продолжается смягчение карантинных мер. За последние сутки в Италии умер 161 заболевший коронавирусом. В больницах - менее 10 тысяч инфицированных. Тем не менее, открываются бары и рестораны, магазины, парикмахерские салоны, церкви и музеи. В некоторых итальянских провинциях уже открылись пляжи.
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В стране продолжается смягчение карантинных мер. За последние сутки в Италии умер 161 заболевший коронавирусом. В больницах - менее 10 тысяч инфицированных. Тем не...
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