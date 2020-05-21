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Новый сервис оплаты проезда вызвал интерес у минчан
21.05.2020 07:16 — Новости о Коронавирусе | Myfin
Источник материала: Myfin
Сейчас приобрести и погасить билет с помощью сервиса могут пока пассажиры популярных маршрутов №100 и №1.
Чтобы воспользоваться приложением, его нужно установить на свой телефон с помощью Google Play или AppStore и привязать банковскую карту. Она может быть выпущена любым банком мира (Visa, Mastercard, БЕЛКАРТ). Далее нужно приобрести один или несколько билетов – это можно сделать не только в транспорте или на остановке, но даже дома.
Важно то, что списание суммы происходит в реальном времени, когда вы покупаете билет. Также необходим доступ к GPS и Bluetooth, чтобы TIX точно определил местоположение остановки общественного транспорта и номер маршрута. А когда нужный транспорт будет подъезжать, на экране отобразится его номер и предложение — оплатить. Вам нужно подтвердить оплату, как бы прокомпостировать электронный билет: нажать на кнопку «Оплатить» напротив номера необходимого транспортного средства.
К слову, приложение TIX уже скачали более 30 000 раз.
Одним из главных преимуществ сервиса TIX является надежность и безопасность оплаты, которую гарантирует
Контролерам, которые проверяют оплату проезда, можно показать электронный билет на экране смартфона.
Сервис уже более двух лет успешно работает в Бресте. С его помощью проезд там оплачивают около 30 тысяч раз в месяц. Своими впечатлениями о работе сервиса уже активно делятся его пользователи:
— Пользуюсь сервисом TIX практически с момента его запуска в Бресте. Как узнала о его появлении, сразу установила приложение. Езжу на общественном транспорте редко, раза два в неделю. Наличных в кармане практически никогда нет, для расчетов использую карту. Ранее, чтобы купить билет у водителя, нужно было рыскать по карманам и искать мелочь, или же заранее бежать в киоск. Сейчас все намного проще и удобнее.
— Как только узнала о появлении приложения, сразу скачала. В условиях коронавирусной инфекции им очень удобно пользоваться: не нужно трогать поручни, монетки, талончики и так далее. К тому же на работу постоянно спешишь, нет времени стоять в очереди за проездным билетом в киоске. Сейчас я спокойно захожу в автобус и уже там, через приложение, оплачиваю проезд. Все удобно и без лишних нервов.
— Удобно, что, используя один аккаунт, можно купить сразу несколько билетов. Отлично, что появился такой сервис. Жду, когда его можно будет использовать и в других видах транспорта.
— Приложение понравилось, потому что оно простое и понятное. За все время, что им пользовалась, ни разу не глючило. Круто, что можно покупать несколько билетов сразу, и оплачивать проезд, например, за двоих. Единственный пока минус для меня — в приложении мало маршрутов транспорта. Надеюсь, что к сотке и единице добавятся другие автобусы и троллейбусы, потому что по этим маршрутам я езжу редко.
При реализации нового сервиса учитывался лучший опыт, в том числе и международный – чтобы жителям и гостям столицы понравились и удобство, и надежность мобильной оплаты. По мнению разработчиков, в перспективе они готовы тиражировать приложение TIX на весь общественный транспорт столицы и других городов.
*Партнерский материал. УНП
Источник: Беларусбанк
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Более двух недель в Минске работает новый сервис по оплате проезда в общественном транспорте. За это время с помощью приложения TIX было куплено более 2000 билетов и...
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