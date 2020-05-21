Источник материала: Myfin

Новый сервис оплаты проезда вызвал интерес у минчан

Сейчас приобрести и погасить билет с помощью сервиса могут пока пассажиры популярных маршрутов №100 и №1.

Чтобы воспользоваться приложением, его нужно установить на свой телефон с помощью Google Play или AppStore и привязать банковскую карту. Она может быть выпущена любым банком мира (Visa, Mastercard, БЕЛКАРТ). Далее нужно приобрести один или несколько билетов – это можно сделать не только в транспорте или на остановке, но даже дома.

Важно то, что списание суммы происходит в реальном времени, когда вы покупаете билет. Также необходим доступ к GPS и Bluetooth, чтобы TIX точно определил местоположение остановки общественного транспорта и номер маршрута. А когда нужный транспорт будет подъезжать, на экране отобразится его номер и предложение — оплатить. Вам нужно подтвердить оплату, как бы прокомпостировать электронный билет: нажать на кнопку «Оплатить» напротив номера необходимого транспортного средства.

Приложение TIX уже скачали более 30 000 раз Контролерам можно показать электронный билет на экране смартфона

Это совместный проект «Беларусбанка», компании «Системные технологии» и Минсктранса

К слову, приложение TIX уже скачали более 30 000 раз.

Одним из главных преимуществ сервиса TIX является надежность и безопасность оплаты, которую гарантирует «Беларусбанк» . Крупнейший банк страны совместно с компанией «Системные технологии» и Минсктрансом реализует данный проект.

Контролерам, которые проверяют оплату проезда, можно показать электронный билет на экране смартфона.

Сервис уже более двух лет успешно работает в Бресте. С его помощью проезд там оплачивают около 30 тысяч раз в месяц. Своими впечатлениями о работе сервиса уже активно делятся его пользователи:

— Пользуюсь сервисом TIX практически с момента его запуска в Бресте. Как узнала о его появлении, сразу установила приложение. Езжу на общественном транспорте редко, раза два в неделю. Наличных в кармане практически никогда нет, для расчетов использую карту. Ранее, чтобы купить билет у водителя, нужно было рыскать по карманам и искать мелочь, или же заранее бежать в киоск. Сейчас все намного проще и удобнее.

— Как только узнала о появлении приложения, сразу скачала. В условиях коронавирусной инфекции им очень удобно пользоваться: не нужно трогать поручни, монетки, талончики и так далее. К тому же на работу постоянно спешишь, нет времени стоять в очереди за проездным билетом в киоске. Сейчас я спокойно захожу в автобус и уже там, через приложение, оплачиваю проезд. Все удобно и без лишних нервов.

— Удобно, что, используя один аккаунт, можно купить сразу несколько билетов. Отлично, что появился такой сервис. Жду, когда его можно будет использовать и в других видах транспорта.

— Приложение понравилось, потому что оно простое и понятное. За все время, что им пользовалась, ни разу не глючило. Круто, что можно покупать несколько билетов сразу, и оплачивать проезд, например, за двоих. Единственный пока минус для меня — в приложении мало маршрутов транспорта. Надеюсь, что к сотке и единице добавятся другие автобусы и троллейбусы, потому что по этим маршрутам я езжу редко.

При реализации нового сервиса учитывался лучший опыт, в том числе и международный – чтобы жителям и гостям столицы понравились и удобство, и надежность мобильной оплаты. По мнению разработчиков, в перспективе они готовы тиражировать приложение TIX на весь общественный транспорт столицы и других городов.