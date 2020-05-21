|
Генич о чемпионате Беларуси: «Не ожидал, что все продлится до 8-го тура. После четвертого тура понял, что белорусы отчаянные ребята. Могу просто поаплодировать»
21.05.2020 11:31 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Комментатор «Матч ТВ»
– Что дадут белорусам трансляции чемпионата на «Матч ТВ»?
– Всеобщее внимание, возможность заявить о себе некоторым игрокам. И для белорусских болельщиков это тоже хороший ход. Это живые матчи, живой футбол, эмоции. Плюсов от чемпионата Беларуси гораздо больше, чем минусов. Например, я не ожидал, что все продлится до восьмого тура. Думал, после первого нажмут на «стоп». После четвертого тура понял, что белорусы отчаянные ребята. Могу просто поаплодировать. Они честно и профессионально выполняют свою работу – молодцы.
– Каков уровень чемпионата Беларуси?
– Мое мнение плавало. Понятно, что, когда ты идешь комментировать первые матчи после определенной паузы, тебе все нравится. Да еще и так колоритно – танцы, маскоты. Потом создалось ощущение, что игроки начали себя накручивать. Все‑таки их стали транслировать по российскому ТВ, а это очень большая аудитория. И они старались делать все лучше, но получалось не как всегда, а где‑то похуже. Это все от стремления себя проявить, показать. После пятого‑шестого тура футболисты чуть успокоились, стали хладнокровнее действовать. Могу точно подтвердить: в белорусском чемпионате есть интересные, увлекательные матчи.
– Белорусских игроков теперь будет больше в России?
– Большой плюс, что белорусы у нас теперь не считаются легионерами. Как говорится, кто‑то может попасть на карандаш. Думаю, наши клубы следят за ситуацией в Беларуси. И они вполне могут рассмотреть каких‑то футболистов.
– Вы лично будете продолжать следить за матчами белорусского чемпионата?
– Мы в ответе за тех, кого приручили. (Улыбается). Права на показ матчей первенства Беларуси у «Матч ТВ» сохраняются. Тем более европейские топ‑лиги будут возвращаться потихоньку, без спешки. Посмотрим, как справится с этой ситуацией, к примеру, Германия, которая первой вышла из карантина. А так следить за белорусским чемпионатом в каком‑то виде обязательно буду, – сказал Генич.
Пора ставить на высшую лигу! Здесь дают бонус 4% от каждого пополнения
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Генич о чемпионате Беларуси: «Не ожидал, что все продлится до 8-го тура. После четвертого тура понял, что белорусы отчаянные ребята. Могу просто поаплодировать»
Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич поделился мнением о чемпионате Беларуси, который в какой-то период являлся единственным в Европе футбольным турниром,...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)