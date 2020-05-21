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«Евроопт» установил оборудование для дезинфекции покупательских тележек

21.05.2020 11:32 — Новости о Коронавирусе | БДГ  
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Источник материала: БДГ

«Евроопт» первым среди торговых сетей в Беларуси начал применять для дезинфекции покупательских тележек специальные арочные барьеры. На сегодня современное оборудование марки «Вирстон» уже установлено в двух гипермаркетах — в Минске на ул. Монтажников, 2 и в Витебске на пр-те Московском, 130-1, а также в минском супермаркете на ул. Никифорова, 51.

Конечно, тележки для покупок, так же как и корзинки, регулярно проходят обязательную дезинфекцию в торговых объектах сети «Евроопт». Но с новыми технологиями процесс дезинфекции тележек стал намного проще, быстрее и эффективнее!

Специалисты магазинов при возврате тележек на место в торговый зал просто прогоняют их сквозь специальную арку, установленную снаружи у входа в торговый объект. При этом датчик движения автоматически запускает процесс дезинфекции. Аэрозольный способ дезинфекции, который используется в барьерах «Вирстон», отлично зарекомендовал себя благодаря высокой эффективности и скорости обработки.

— Мы делаем все, чтобы покупки в магазинах сети «Евроопт» для наших покупателей были максимально безопасными, а цены низкими. В период пандемии коронавируса приняты дополнительные меры предосторожности. Продавцы обеспечены защитными масками и перчатками, проводится регулярная обработка тележек, корзинок и помещений дезинфицирующими средствами. И установка специального оборудования для дезинфекции тележек в наших крупных торговых объектах, где наблюдается большой поток людей — это еще один шаг в этом направлении. Мы заботимся о наших покупателях! — подчеркнул руководитель пресс-службы сети «Евроопт» Егор Хрусталев.

В дальнейшем барьеры для дезинфекции тележек могут быть установлены и в других крупных торговых объектах сети «Евроопт».

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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«Евроопт» первым среди торговых сетей в Беларуси начал применять для дезинфекции покупательских тележек специальные арочные барьеры. На сегодня современное...
 
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