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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Европейский футбол пытается вернуться в прежнее русло Это подтвердили на прошлых выходных в Германии, где возобновился чемпионат. Сейчас команды готовятся к 27 туру, который стартует уже завтра. Возвращается и...

Это подтвердили на прошлых выходных в Германии, где возобновился чемпионат. Сейчас команды готовятся к 27 туру, который стартует уже завтра.Возвращается и испанская Примера. Предположительно, дата рестарта придется на 12 июня. А уже с этой недели здесь разрешены групповые тренировки. В испанской лиге выявлено 8 случаев заболевания COVID-19, в том числе у 5 футболистов.Командные тренировки разрешили и в Италии. Около половины клубов были против того, чтобы в случае обнаружения у игрока либо члена команды коронавируса весь клуб уходил на 15-дневный карантин. Поэтому данный пункт был исключен из протокола. На изоляцию будут отправлять лишь заболевшего.