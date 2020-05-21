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Европейский футбол пытается вернуться в прежнее русло
21.05.2020 13:04 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTЭто подтвердили на прошлых выходных в Германии, где возобновился чемпионат. Сейчас команды готовятся к 27 туру, который стартует уже завтра.
Возвращается и испанская Примера. Предположительно, дата рестарта придется на 12 июня. А уже с этой недели здесь разрешены групповые тренировки. В испанской лиге выявлено 8 случаев заболевания COVID-19, в том числе у 5 футболистов.
Командные тренировки разрешили и в Италии. Около половины клубов были против того, чтобы в случае обнаружения у игрока либо члена команды коронавируса весь клуб уходил на 15-дневный карантин. Поэтому данный пункт был исключен из протокола. На изоляцию будут отправлять лишь заболевшего.
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Это подтвердили на прошлых выходных в Германии, где возобновился чемпионат. Сейчас команды готовятся к 27 туру, который стартует уже завтра. Возвращается и...
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