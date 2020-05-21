Лукашенко о коронавирусе: «Я вижу информацию, контролирую, но ни в коем случае нельзя расслабляться. Надо до конца пройти этот путь и доказать всем, особенно у нас в стране»

Источник материала: Tribuna.com

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался на тему борьбы с коронавирусом.

Напомним, в нашей стране не введет карантин, продолжается футбольный чемпионат Беларуси во всех дивизионах.

Владимир Базанов: «Если эпидемиологическая обстановка будет нормальной, то мы будем играть»

«Я вижу информацию, контролирую, но ни в коем случае нельзя расслабляться. Надо до конца пройти этот путь и доказать всем, особенно у нас в стране. Нам надо бороться за жизнь людей. Надо держаться изо всех сил и спасать людей, потому что останется один показатель – смертность.

Но ни в коем случае не расслабляться. Надо ориентировать наших врачей. Они молодцы, да и Министерство здравоохранения хорошо организует эту работу. А главное, что вы изучаете каждодневный опыт. Хотелось бы, чтобы вы выдержали это. Наверное, пока мы окончательно не уйдем от этого, месяц нам еще придется барахтаться. Конечно, не тот уровень уже, легче немножко стало, но не расслабляться.

Лишней зарегулированности быть не должно. Это ни к чему хорошему не приведет: мы будем держать лишних чиновников и это будет злить определенную часть тех работников, которые хотят заниматься массажами или какими-то процедурами, которые не сравнить с хирургическими операциями. Надо ли нам вмешиваться в подобные вещи? Дошло до того, что уже, как меня информируют, приходят санстанции и вместо того, чтобы заниматься пандемией, смотрят: на полу плитка, а ее нельзя, надо, чтобы были обои. Уже до такой дикости доходит», – сказал Лукашенко в эфире ОНТ .

В Беларуси зарегистрировано 32 426 (+918) случаев COVID-19. Умерли 179 пациентов. Выписаны 11 415 человек