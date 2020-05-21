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Белорусы пожертвовали на борьбу с коронавирусом более $2,5 млн
21.05.2020 13:18 — Новости о Коронавирусе | Myfin
Источник материала: Myfin
На благотворительные счета Республиканского центра организации медицинского реагирования для борьбы с распространением COVID-19, всего с 25 марта по 20 мая поступило 5 млн 710,6 тыс. белорусских рублей и 171,3 тыс. евро, сказано в сообщении ведомства.
Из пожертвованных средств по состоянию на 20 мая потрачено почти 5,5 млн рублей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу министерства. В частности, предприятию «Белмедтехника» было переведено 4,9 млн рублей, из них более 1 млн рублей на закупку экспресс-тестов.
РНПЦ эпидемиологии и микробиологии перечислено благотворительных средств более 364 тыс. рублей, Национальному Антидопинговому агентству - 350 тыс. рублей, РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий - более 102 тыс. рублей, в том числе 11 тыс. для закупки двух центрифуг.
В Минздраве сообщили, что на 20 мая остаток средств на благотворительных счетах составил более 211 тыс. рублей и 171,3 тыс. евро.
Благотворительный счет был открыт в связи с многочисленными обращениями, которые шли в адрес Минздрава от бизнесменов страны, резидентов ПВТ, промышленных предприятий и обычных граждан, готовых внести пожертвования.
Расчетный счет в белорусских рублях - BY29AKBB36429000000800000000 в ОАО "АСБ Беларусбанк", БИК - AKBBBY2X, УНП - 190263723.
Расчетный счет в евро - BY93AKBB36429000003150000000 в ОАО "АСБ Беларусбанк", БИК - AKBBBY2X, УНП - 190263723.
Источник: Myfin.by
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На благотворительные счета по сбору средств для борьбы с коронавирусом перечислено около $2,56 млн (в эквиваленте). Об этом сообщили в Минздраве Беларуси.
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