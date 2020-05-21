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В Беларуси более 33 тысяч случаев COVID-19

21.05.2020 13:08 — Новости о Коронавирусе | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Зарегистрирован 33 тысяч 371 человек с положительным тестом на COVID-19, из них выздоровели 12 тысяч 57 пациентов, сообщили в Минздраве.

На сегодня активных случаев коронавируса в Беларуси ‭21 314‬. За время распространения инфекции в стране скончались 185 человек. В Минздраве продолжают подчеркивать, что у всех них кроме коронавирусной инфекции были зафиксированы ряд хронических заболеваний .

Проведено 403 тысяч 236 тестов, сообщается в официальном Телеграм-канале Минздрава.

По состоянию на 20 мая в Беларуси было выявлено 32 тысячи 426 человек, зараженных коронавирусом, и 179 смертей от COVID-19. Итого прирост новых заражений за сутки - 945, скончались шесть человек.

Заместитель министра здравоохранения Елена Богдан 19 мая заявила, что тестов в республике проводится достаточное количество. Ранее Богдан говорила, что в стране наметилось плато. И действительно, официальная статистика выдает практически одинаковые результаты каждые сутки, однако, рост количества заболевших остается большим.

Рекордный прирост заражений за все время пандемии произошел в мире за последние сутки. По состоянию на 21 мая в мире зафиксировано 106 тысяч новых заражений коронавирусом. В ВОЗ считают, что будет и вторая волна заражений.

 
 
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Зарегистрирован 33 тысяч 371 человек с положительным тестом на COVID-19, из них выздоровели 12 тысяч 57 пациентов, сообщили в Минздраве.
 
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