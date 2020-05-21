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В Беларуси более 33 тысяч случаев COVID-19
21.05.2020 13:08 — Новости о Коронавирусе | БДГ
Источник материала: БДГ
Зарегистрирован 33 тысяч 371 человек с положительным тестом на COVID-19, из них выздоровели 12 тысяч 57 пациентов, сообщили в Минздраве.
На сегодня активных случаев коронавируса в Беларуси 21 314. За время распространения инфекции в стране скончались 185 человек. В Минздраве продолжают подчеркивать, что у всех них кроме коронавирусной инфекции были зафиксированы ряд хронических заболеваний .
Проведено 403 тысяч 236 тестов,
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Зарегистрирован 33 тысяч 371 человек с положительным тестом на COVID-19, из них выздоровели 12 тысяч 57 пациентов, сообщили в Минздраве.
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