Андрей Леончик: «Проект строительства стадиона очень тяжело продвигается. Но мы рассматриваем и альтернативные варианты. Например, реконструкцию «Строителя»

Источник материала: Tribuna.com

Директор «Шахтера» в беседе с корреспондентом .com рассказал о том, как сказывается на команде ситуация с коронавирусом в стране, а также рассказал о подвижках в идее реализовать строительство стадиона в Солигорске.

– Повлияла ли как-то пандемия на финансовую обстановку в клубе?

– Сказывается, в любом случае. Возможно, не так сильно, как у некоторых других клубов. И тем более не думаю, что самое трудное время уже позади.

– Удается ли вовремя выплачивать зарплаты и премиальные?

– Стараемся, чтобы задолженностей не было. Пока удается с этим справляться.

– Ранее директор хоккейного «Динамо» Дмитрий Басков говорил о том, что у них не заключено финансовое соглашение с «Беларуськалием». У вас такое соглашение на 2020 год заключено?

– У нас – да. Это наш основной акционер и генеральный спонсор.

– Ранее Иван Головатый говорил о том, что в Солигорске может быть построен новый футбольный стадион. На каком этапе этот проект?

– Этот проект очень тяжело продвигается. Но мы рассматриваем и альтернативные варианты. Например, реконструкцию нынешнего стадиона «Строитель», – сказал Леончик.

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