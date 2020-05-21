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Андрей Леончик: «Проект строительства стадиона очень тяжело продвигается. Но мы рассматриваем и альтернативные варианты. Например, реконструкцию «Строителя»
21.05.2020 13:33 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Директор «Шахтера»
– Повлияла ли как-то пандемия на финансовую обстановку в клубе?
– Сказывается, в любом случае. Возможно, не так сильно, как у некоторых других клубов. И тем более не думаю, что самое трудное время уже позади.
– Удается ли вовремя выплачивать зарплаты и премиальные?
– Стараемся, чтобы задолженностей не было. Пока удается с этим справляться.
– Ранее директор хоккейного «Динамо» Дмитрий Басков говорил о том, что у них не заключено финансовое соглашение с «Беларуськалием». У вас такое соглашение на 2020 год заключено?
– У нас – да. Это наш основной акционер и генеральный спонсор.
– Ранее Иван Головатый говорил о том, что в Солигорске может быть построен новый футбольный стадион. На каком этапе этот проект?
– Этот проект очень тяжело продвигается. Но мы рассматриваем и альтернативные варианты. Например, реконструкцию нынешнего стадиона «Строитель», – сказал Леончик.
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Андрей Леончик: «Проект строительства стадиона очень тяжело продвигается. Но мы рассматриваем и альтернативные варианты. Например, реконструкцию «Строителя»
Директор «Шахтера» Андрей Леончик в беседе с корреспондентом Tribuna.com рассказал о том, как сказывается на команде ситуация с коронавирусом в стране, а также...
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