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В Беларуси изменят требования по лицензированию медцентров и салонов красоты

21.05.2020 14:56 — Новости о Коронавирусе | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: president.gov.by

С главой государства решили согласовать вопрос о необходимости принятия этого документа. Похожий документ уже принимался Совмином в марте 2011 года, однако, по мнению министерства, уже возникла необходимость обновить его положения.

«Вопрос о лицензиях, разрешениях, запрещениях. Он был когда-то очень серьезно поднят не только бизнес-сообществом, но и обычными людьми, особенно теми, кто будет заниматься этими видами деятельности, на которые надо будет лицензия. С тех пор, когда мы сделали много шагов, чтобы убрать лишние разрешительные темы и вопросы, дать большую свободу людям, обществу и бизнес-структурам, я контролирую эти вопросы», – отметил Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента.

Разработчики проекта постановления хотят, с одной стороны, чтобы в обновленном документе были учтены нормы Указа № 326 «О совершенствовании лицензирования», с другой – решить вопрос с жалобами и судебными разбирательствами из-за качества медицинских услуг, предоставляемых в частных массажных кабинетах и салонах красоты. Для этого, по их мнению, надо обновить лицензионные требования, предъявляемые к СПА-центрам и салонам красоты.

Как рассказал Владимир Караник, при разработке проекта постановления исходили из того, что надо развивать рынок медицинских услуг при безусловном сохранении безопасности граждан.

«У меня есть круг людей, которым я могу сказать: посмотрите, что будет Минздрав лицензировать, надо нам это или нет. Я не увидел отторжения по этому проекту постановления, основу которого заложили в Минздраве, но подумал, что не лишним будет еще раз вернуться к этому вопросу и обсудить с вами. Может быть, мы где-то слишком пытаемся зарегулировать те или иные процессы, – предположил Александр Лукашенко. – К примеру, массаж. Надо, чтобы Минздрав лицензировал массажи, требуя от конкретных людей, чтобы они чуть ли не врачами были, или не надо? Может быть, будут какие-то другие вопросы».

Без лишней зарегулированности

По словам главы государства, после сегодняшнего разговора он обсудит еще раз эту тему с другими специалистами. Но, как подчеркнул президент, требование одно – лишней зарегулированности быть не должно.

«Это ни к чему хорошему не приведет: мы будем держать лишних чиновников и это будет злить определенную часть тех работников, которые хотят заниматься массажами или какими-то процедурами, которые не сравнить с хирургическими операциями. Надо ли нам вмешиваться в подобные вещи? Дошло до того, что уже, как меня информируют, приходят санстанции и вместо того, чтобы заниматься пандемией, смотрят: на полу плитка, а ее нельзя, надо, чтобы были обои. Уже до такой дикости доходит, – обозначил проблему Александр Лукашенко. – Я просто хочу вас предупредить, что ведомственности здесь быть не должно».

Источник: Myfin.by
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