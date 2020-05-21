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У Бушмы и Афанасьева положительный тест на коронавирус, под подозрением еще несколько футболистов

21.05.2020 14:22 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Как стало известно Tribuna.com, у вратаря «Торпедо-БелАЗ» Владимира Бушмы и хавбека Михаила Афанасьева положительный тест на коронавирус.

Также под подозрением находятся еще несколько футболистов основного состава. Они не примут участие в сегодняшнем матче с «Неманом».

В клубе от комментариев по данному вопросу отказались.

Напомним, ранее сообщалось о том, что перенесен матч дублирующих команд. Поединки, которые должны были состоятся 19-мая и 22-го мая соответственно, перенесены на более поздний срок. О причинах переноса ничего не сообщалось. Паблик автозаводцев пояснил одному из болельщиков, что перенос не связан с эпидемиологической обстановкой, а с вопросами по учебе у некоторых игроков.

Ранее АБФФ заявляла о том, что в случае ухудшения ситуации, организация примет необходимые меры. Ранее были перенесены два матча с участием «Минска», в составе которого положительный тест на вирус сдал Евгений Чаговец.

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Теги: Минск
 
 
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Как стало известно Tribuna.com, у вратаря «Торпедо-БелАЗ» Владимира Бушмы и хавбека Михаила Афанасьева положительный тест на коронавирус.
 
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