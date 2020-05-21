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У Бушмы и Афанасьева положительный тест на коронавирус, под подозрением еще несколько футболистов
21.05.2020 14:22 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Как стало известно
Также под подозрением находятся еще несколько футболистов основного состава. Они не примут участие в сегодняшнем матче с
В клубе от комментариев по данному вопросу отказались.
Напомним, ранее
Ранее АБФФ заявляла о том, что в случае ухудшения ситуации, организация примет необходимые меры. Ранее были перенесены два матча с участием
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Как стало известно Tribuna.com, у вратаря «Торпедо-БелАЗ» Владимира Бушмы и хавбека Михаила Афанасьева положительный тест на коронавирус.
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