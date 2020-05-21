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В Беларуси начался сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов в президенты
21.05.2020 15:16 — Новости о Коронавирусе | БДГ
Источник материала: БДГ
С 21 мая по 19 июня включительно в Беларуси проходит сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов в президенты.
Собирать подписи
Поставить подпись можно за несколько кандидатур. Члены инициативных групп вправе знакомить избирателей с биографией претендентов на пост президента, но не могут рассказывать о его программе или раздавать материалы о них,
С учетом эпидемиологической обстановки сборщики подписей должны придерживаются рекомендаций Министерства здравоохранения по вопросам профилактики коронавирусной инфекции: носить маски, обрабатывать руки антисептиком и т. д.
До 4 июля потенциальные кандидаты в президенты должны представить в ЦИК ряд документов, в частности анкету, декларацию о доходах и имуществе. Регистрация кандидатов в президенты пройдет с 5-14 июля,
Сегодня также проходят первые пикеты для сбора подписей.
Решение о проведении 9 августа в Беларуси выборов президента
Оппозиция неоднократно заявляла о невозможности проведения полноценной кампании в условиях пандемии: часть оппозиционных партий отказались от участия, часть не рассчитывает собрать подписи и будет участвовать только в части кампании. Председатель Движения «За Свободу» Юрий Губаревич, чья инициативная группа зарегистрирована, в частности, призывает не открывать двери сборщикам и перенести выборы на время после завершения эпидемии.
Однако в этих условиях были подано большое количество документов на регистрацию инициативных групп (55), среди них ранее не участвующие бизнесмены Виктор Бабарико и Валерий Цепкало.
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С 21 мая по 19 июня включительно в Беларуси проходит сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов в президенты.
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