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В Беларуси начался сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов в президенты

21.05.2020 15:16 — Новости о Коронавирусе | БДГ  
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Источник материала: БДГ

С 21 мая по 19 июня включительно в Беларуси проходит сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов в президенты.

Собирать подписи будут 15 инициативных групп, зарегистрированных в ЦИК претендентами. Чтобы стать кандидатом в президенты им нужно собрать не менее 100 тысяч подписей.

Поставить подпись можно за несколько кандидатур. Члены инициативных групп вправе знакомить избирателей с биографией претендентов на пост президента, но не могут рассказывать о его программе или раздавать материалы о них, сообщает БелТА.

С учетом эпидемиологической обстановки сборщики подписей должны придерживаются рекомендаций Министерства здравоохранения по вопросам профилактики коронавирусной инфекции: носить маски, обрабатывать руки антисептиком и т. д.

До 4 июля потенциальные кандидаты в президенты должны представить в ЦИК ряд документов, в частности анкету, декларацию о доходах и имуществе. Регистрация кандидатов в президенты пройдет с 5-14 июля, передает «Интерфакс-Запад».

Сегодня также проходят первые пикеты для сбора подписей.

Решение о проведении 9 августа в Беларуси выборов президента приняли на заседании 8 мая депутаты Палаты представителей. Александр Лукашенко несколько раз подчеркивал, что переноса выборов, несмотря на пандемию коронавируса, не будет.

Оппозиция неоднократно заявляла о невозможности проведения полноценной кампании в условиях пандемии: часть оппозиционных партий отказались от участия, часть не рассчитывает собрать подписи и будет участвовать только в части кампании. Председатель Движения «За Свободу» Юрий Губаревич, чья инициативная группа зарегистрирована, в частности, призывает не открывать двери сборщикам и перенести выборы на время после завершения эпидемии.

Однако в этих условиях были подано большое количество документов на регистрацию инициативных групп (55), среди них ранее не участвующие бизнесмены Виктор Бабарико и Валерий Цепкало.

 
 
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С 21 мая по 19 июня включительно в Беларуси проходит сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов в президенты.
 
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