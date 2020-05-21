В Минске начали делать экспресс-тесты на коронавирус: узнайте, возьмут ли анализ у вас

Источник материала: KYKY

В минских поликлиниках появились экспресс-тесты на коронавирус. Об этом пишет агентство «Минск-Новости».

Кто может сдать анализ?

Пока тестируют лишь контакты первого уровня по COVID-19 на десятый день от момента общения с заболевшим, говорит главный врач 16-й городской клинической поликлиники Алла Мартишевич.

Как это происходит?

Списки контактов первого уровня, которым на десятый день делают анализ, подаются каждое утро. Медсестра специальной бригады выезжает к пациентам домой. Там она берет у них кровь из вены. «Пакует» каждый анализ в маленькие пробирочки. Возвращается в поликлинику. Отдает анализы в свою лабораторию. Врач делает экспресс-тесты. Результат известен через 20 минут.

Что дальше?

Если тест отрицательный, пациента оставляют еще несколько дней в самоизоляции. Если по здоровью все хорошо, ему закрывают больничный, и он выходит на работу. При положительном тесте у человека берут мазок (из носа или зева), который отвозят в лабораторию в Боровляны. Там делают ПЦР-исследование. Обычно через день-два ясен результат. При отрицательном человек уходит с больничного, при положительном – его «ведут» его как ковид-больного. При легкой или бессимптомной форме болезни лечат его дома, в остальных случаях – госпитализируют.

Я не контакт первого уровня, но хочу пройти тест и готов платить. За деньги можно?

К сожалению, нет. Но, по словам Мартишевич, беспокоиться все равно не стоит. При симптомах ОРВИ идите к врачу, он проведет осмотр и предпримет все возможное, чтобы не пропустить инфекцию, если она у вас есть.

Обложка: Angel Alvarez.