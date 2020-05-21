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В Минске начали делать экспресс-тесты на коронавирус: узнайте, возьмут ли анализ у вас
21.05.2020 15:16 — Новости о Коронавирусе | KYKY
Источник материала: KYKY>
В минских поликлиниках появились экспресс-тесты на коронавирус. Об этом
Кто может сдать анализ?
Пока тестируют лишь контакты первого уровня по COVID-19 на десятый день от момента общения с заболевшим, говорит главный врач 16-й городской клинической поликлиники Алла Мартишевич.
Как это происходит?
Списки контактов первого уровня, которым на десятый день делают анализ, подаются каждое утро. Медсестра специальной бригады выезжает к пациентам домой. Там она берет у них кровь из вены. «Пакует» каждый анализ в маленькие пробирочки. Возвращается в поликлинику. Отдает анализы в свою лабораторию. Врач делает экспресс-тесты. Результат известен через 20 минут.
Что дальше?
Если тест отрицательный, пациента оставляют еще несколько дней в самоизоляции. Если по здоровью все хорошо, ему закрывают больничный, и он выходит на работу. При положительном тесте у человека берут мазок (из носа или зева), который отвозят в лабораторию в Боровляны. Там делают ПЦР-исследование. Обычно через день-два ясен результат. При отрицательном человек уходит с больничного, при положительном – его «ведут» его как ковид-больного. При легкой или бессимптомной форме болезни лечат его дома, в остальных случаях – госпитализируют.
Я не контакт первого уровня, но хочу пройти тест и готов платить. За деньги можно?
К сожалению, нет. Но, по словам Мартишевич, беспокоиться все равно не стоит. При симптомах ОРВИ идите к врачу, он проведет осмотр и предпримет все возможное, чтобы не пропустить инфекцию, если она у вас есть.
Обложка: Angel Alvarez.
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В минских поликлиниках появились экспресс-тесты на коронавирус. Об этом пишет агентство «Минск-Новости». Кто может сдать анализ? Пока тестируют лишь контакты...
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