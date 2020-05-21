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Грузия благодарна белорусам за поддержку во время пандемии коронавируса

21.05.2020 15:24 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Это отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Грузии в Республике Беларусь Валерий Кварацхелия.

Дипломат обратил внимание на помощь белорусской стороны в доставке граждан Грузии на родину в тот период, когда во многих странах были введены ограничения. По его словам, более 2,7 тыс. грузин через Минск смогли прилететь домой благодаря белорусской стороне. Валерий Кварацхелия выразил благодарность в том числе компании "Белавиа", авиарейсами которой осуществлялась доставка граждан Грузии в Тбилиси.

"Несмотря на то что многое закрылось из-за коронавируса, мы стараемся поддерживать друг друга, и дальше будем торговать и развивать контакты", - подчеркнул Посол.

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Теги: Минск
 
 
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Это отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Грузии в Республике Беларусь Валерий Кварацхелия. Дипломат обратил внимание на помощь белорусской стороны в...
 
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