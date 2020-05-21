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Эстония тестирует цифровые паспорта иммунитета

21.05.2020 12:36 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Документ позволит сотрудникам быстрее вернуться на рабочие места после карантина. Эстония одной из первых стран в мире начала испытания системы цифровых паспортов, собирающих результаты тестов на антитела к коронавирусу и позволяющих поделиться этими результатами с другими людьми. Паспорта были разработаны командой, в которую входят основатели успешных стартапов в области высоких технологий.

"Цифровой паспорт иммунитета нацелен на то, чтобы уменьшить страхи и стимулировать общества во всем мире продолжить нормальную жизнь, несмотря на пандемию", - заявил один из разработчиков системы Таавет Хинрикус.

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Документ позволит сотрудникам быстрее вернуться на рабочие места после карантина. Эстония одной из первых стран в мире начала испытания системы цифровых...
 
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