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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Эстония тестирует цифровые паспорта иммунитета Документ позволит сотрудникам быстрее вернуться на рабочие места после карантина. Эстония одной из первых стран в мире начала испытания системы цифровых...

Документ позволит сотрудникам быстрее вернуться на рабочие места после карантина. Эстония одной из первых стран в мире начала испытания системы цифровых паспортов, собирающих результаты тестов на антитела к коронавирусу и позволяющих поделиться этими результатами с другими людьми. Паспорта были разработаны командой, в которую входят основатели успешных стартапов в области высоких технологий."Цифровой паспорт иммунитета нацелен на то, чтобы уменьшить страхи и стимулировать общества во всем мире продолжить нормальную жизнь, несмотря на пандемию", - заявил один из разработчиков системы Таавет Хинрикус.Подписывайтесь на Telegram-каналЕсть чем поделиться? Пишите