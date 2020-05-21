Помимо Чаговца, предположительно заразившегося коронавирусом, положительный тест как минимум еще у двух игроков «Минска»

Источник материала: Tribuna.com

Помимо украинского защитника Евгения Чаговца, предположительно заразившегося коронавирусом, положительный тест сдали еще как минимум два футболиста «Минска», утверждает «Прессбол» .

Напомним, матч 10-го тура «Смолевичи» – «Минск» был перенесен на более поздний срок, также перенесен матч дублеров этих команд.

Ранее сообщалось , что положительные тесты у игроков «Торпедо-БелАЗ» Владимира Бушмы и Михаила Афанасьева. Подозрения на COVID-19 у Андрея Хачатуряна и Максима Бордачева.

В Беларуси по состоянию на 21 мая официально подтверждены 33371 случай заражения и 185 смертей. Выписаны 12 057 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.