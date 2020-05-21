Коронавирус у двух тренеров «Торпедо-БелАЗ». У Зеневича болезнь протекает в тяжелой форме («Прессбол»)

Источник материала: Tribuna.com

Помимо вратаря жодинского «Торпедо» Владимира Бушмы и полузащитника Михаила Афанасьева, коронавирусом заразились и два тренера клуба, сообщает «Прессбол» .

У Сергея Зеневича болезнь протекает в тяжелой форме, он госпитализирован и проходит лечение в больнице.

Ранее сообщалось , что подозрения ан COVID-19 также у полузащитника Андрея Хачатуряна и защитника Максима Бордачева. Оба пропустят сегодняшний матч против «Немана».

Напомним, что перенесен матч дублирующих команд «Торпедо» и «Немана». Паблик автозаводцев пояснил, что перенос не связан с эпидемиологической обстановкой, а с вопросами по учебе у некоторых игроков.

Ранее АБФФ заявляла о том, что в случае ухудшения ситуации, организация примет необходимые меры. Ранее были перенесены два матча с участием «Минска», в составе которого подозрение на коронавирус у Евгения Чаговца.

В Беларуси зарегистрировано 33 371 (+945) случаев COVID-19. Умерли 185 пациентов. Выписаны 12 057 человек.

У Бушмы и Афанасьева положительный тест на коронавирус