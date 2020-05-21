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Рекордное число заболевших COVID-19 зафиксировали во Всемирной организации здравоохранения

21.05.2020 19:52 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Накануне было поставлено около 106 тысяч новых диагнозов. Это самый высокий суточный показатель  за всю историю эпидемии коронавируса. Согласно сведениям Университета Джонса Хопкинса, общее число инфицированных во всех странах мира превысило отметку в 5 миллионов.
 
 
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Накануне было поставлено около 106 тысяч новых диагнозов. Это самый высокий суточный показатель  за всю историю эпидемии коронавируса. Согласно сведениям...
 
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