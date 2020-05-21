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COVID-град обрушился на Китай и Мексику

21.05.2020 20:06 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

У природы нет плохой погоды! Однако с этим могут поспорить жители Мексики и Китая. Необычные фото публикуют в интернете: в обеих странах выпал град, по форме напоминающий коронавирус! У льдинок явственно просматриваются шипы, напоминающие корону COVID-19. Фотографии вызвали бурю обсуждений, кто-то даже посчитал град знаком свыше. У ученых более простое объяснение: во время сильных штормов градины разного размера при столкновении друг с другом раскалываются и слипаются в самые необычные формы.
 
 
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У природы нет плохой погоды! Однако с этим могут поспорить жители Мексики и Китая. Необычные фото публикуют в интернете: в обеих странах выпал град, по форме...
 
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