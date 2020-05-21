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Журналисты АТН готовят очередную серию проекта "На контроле Президента. Фармацевтика"

21.05.2020 22:26 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Что касается лекарственных препаратов, которые сегодня используют для терапии пациентов с подтвержденным коронавирусом, 162 фармсредства   - белорусского производства. Какой препарат в ближайшее время может пополнить этот список? И как в целом изменилась работа отечественных предприятий во время пандемии? 

Журналисты АТН готовят очередную серию проекта "На контроле Президента. Фармацевтика".

 
 
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Что касается лекарственных препаратов, которые сегодня используют для терапии пациентов с подтвержденным коронавирусом, 162 фармсредства   - белорусского...
 
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