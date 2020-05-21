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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Журналисты АТН готовят очередную серию проекта "На контроле Президента. Фармацевтика" Что касается лекарственных препаратов, которые сегодня используют для терапии пациентов с подтвержденным коронавирусом, 162 фармсредства - белорусского...

Что касается лекарственных препаратов, которые сегодня используют для терапии пациентов с подтвержденным коронавирусом, 162 фармсредства - белорусского производства. Какой препарат в ближайшее время может пополнить этот список? И как в целом изменилась работа отечественных предприятий во время пандемии?Журналисты АТН готовят очередную серию проекта