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Журналисты АТН готовят очередную серию проекта "На контроле Президента. Фармацевтика"
21.05.2020 22:26 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTЧто касается лекарственных препаратов, которые сегодня используют для терапии пациентов с подтвержденным коронавирусом, 162 фармсредства - белорусского производства. Какой препарат в ближайшее время может пополнить этот список? И как в целом изменилась работа отечественных предприятий во время пандемии?
Журналисты АТН готовят очередную серию проекта
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Что касается лекарственных препаратов, которые сегодня используют для терапии пациентов с подтвержденным коронавирусом, 162 фармсредства - белорусского...
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