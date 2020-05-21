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Лукашенко призвал не расслабляться в ситуации с коронавирусом

21.05.2020 — Новости о Коронавирусе | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Вирус отступает. Обстановку в Беларуси обсудил Александр Лукашенко с главой Минздрава, передает телеканал «МИР 24».

В некоторых городах страны заболеваемость идет на спад. Например, в Витебске и Минске – они первыми столкнулись с инфекцией. Однако глава государства призвал медиков и дальше держать ситуацию под жестким контролем.

«Ни в коем случае не расслабляться. Надо ориентировать наших врачей. Они молодцы, да и Министерство здравоохранения хорошо организует эту работу. А главное, что вы изучаете каждодневный опыт. Хотелось бы, чтобы вы выдержали это. Наверное, пока мы окончательно не уйдем от этого, месяц нам еще придется барахтаться. Конечно, не тот уровень уже, легче немножко стало, но не расслабляться», – сказал Лукашенко.

На сегодняшний день в Беларуси вылечились 12 тысяч пациентов. Всего в стране зарегистрированы 33 тысячи человек с коронавирусом.



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Теги: Витебск, Минск
 
 
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На сегодняшний день в Беларуси вылечились 12 тысяч пациентов. Всего в стране зарегистрированы 33 тысячи человек с коронавирусом.
 
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