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Лукашенко призвал не расслабляться в ситуации с коронавирусом
21.05.2020 — Новости о Коронавирусе | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Вирус отступает. Обстановку в Беларуси обсудил Александр Лукашенко с главой Минздрава, передает телеканал «МИР 24».
В некоторых городах страны заболеваемость идет на спад. Например, в Витебске и Минске – они первыми столкнулись с инфекцией. Однако глава государства призвал медиков и дальше держать ситуацию под жестким контролем.
На сегодняшний день в Беларуси вылечились 12 тысяч пациентов. Всего в стране зарегистрированы 33 тысячи человек с коронавирусом.
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На сегодняшний день в Беларуси вылечились 12 тысяч пациентов. Всего в стране зарегистрированы 33 тысячи человек с коронавирусом.
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