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Минздрав Беларуси разъяснил порядок выплаты надбавок
22.05.2020 — Новости о Коронавирусе | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Финансовая поддержка. Министр здравоохранения Беларуси разъяснил порядок начисления надбавок медикам, которые работают в так называемой «красной зоне». Размер доплат не будет привязан к точному времени, потраченному на контакт с больными коронавирусом, передает телеканал «МИР 24».
Во всех регионах открылись горячие линии для медиков. Каждый из них может пожаловаться на нарушение своих прав. В Минздраве заверили, что ни одно обращение не останется без ответа. Согласно указу президента всем работникам здравоохранения, работающим в опасных условиях, предусмотрены доплаты от 120 до 1600 долларов ежемесячно.
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Размер доплат не будет привязан к точному времени, потраченному на контакт с больными коронавирусом.
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