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Минздрав Беларуси разъяснил порядок выплаты надбавок

22.05.2020 — Новости о Коронавирусе | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Финансовая поддержка. Министр здравоохранения Беларуси разъяснил порядок начисления надбавок медикам, которые работают в так называемой «красной зоне». Размер доплат не будет привязан к точному времени, потраченному на контакт с больными коронавирусом, передает телеканал «МИР 24».

«Мы еще раз говорим о том, что если в течение смены медицинский персонал контактировал с пациентом с коронавирусной инфекцией, оплата идет за всю смену. То есть не за те минуты, полчаса или час, пока они занимались оказанием медицинской помощи. Если таких смен в течение месяца было более 30%, оплата идет за весь месяц, то есть полная оплата», – сказал министр здравоохранения Республики Беларусь Владимир Караник.

Во всех регионах открылись горячие линии для медиков. Каждый из них может пожаловаться на нарушение своих прав. В Минздраве заверили, что ни одно обращение не останется без ответа. Согласно указу президента всем работникам здравоохранения, работающим в опасных условиях, предусмотрены доплаты от 120 до 1600 долларов ежемесячно.



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Размер доплат не будет привязан к точному времени, потраченному на контакт с больными коронавирусом.
 
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