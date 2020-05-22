«Матчи Бундеслиги немного напомнили игры в Беларуси». Мостовой о рестарте сезона

Источник материала: Tribuna.com

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился впечатлениями от возобновления чемпионата Германии, прерванного в марте из-за пандемии коронавируса.

«Мы все настороженно ждали возобновления Бундеслиги. Потом посмотрели первый тур. Я был не в восторге. Не видел той борьбы, к которой привык. Матчи Бундеслиги немного напомнили игры в Беларуси.

Конечно, это также связано с отсутствием зрителей. Нет поддержки, напора, когда болельщики кричат. За две игры там была всего одна желтая карточка. Без зрителей на трибунах футболисты немного побаиваются», - сказал Мостовой.

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