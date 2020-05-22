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Сергей Кривец: «Я бы хотел увидеть свою семью как можно быстрее, поэтому мало думаю о планах, связанных с футболом»

22.05.2020 14:04 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник брестского «Динамо» Сергей Кривец в интервью Polsatsport порассуждал о ситуации в мире в связи с пандемией коронавируса и рассказал о семье, которая сейчас живет в Польше.

– Да, действительно, я не понимаю как теперь будет выглядеть жизнь, потому что я даже не знаю, когда увижу семью. К сожалению, сейчас в мире очень тяжелая обстановка, что трудно что-либо прогнозировать, не говоря о футболе. Прежде всего, я бы хотел увидеть свою семью как можно быстрее, поэтому мало думаю о планах, связанных с футболом.

- Не так много времени осталось до возобновления футбольных матчей в Польше. Клубы уже во всю тренируются. Вы же тренируетесь и играете без перерыва. В связи с коронавирусом, существуют ли у вас какие-то ограничения?

– Нет, у нас нет никаких ограничений. Наш клубный врач проверяет нас и регулярно меряет температуру. Перед матчем мы не здороваемся с командой соперников и это все.

- Какие меры безопасности предпринимаются для болельщиков? Нужно ли носить маски и держать расстояние?

– Да, нужно держать расстояние на трибунах, но когда кто-то приходит на матч компанией, видно, что сидят вместе. Не знаю, предостерегаются ли болельщики. Я видел, что перед входом на стадион измеряется температура. И это все.

- Имеются ли у вас какие-то ограничения в повседневной жизни? В Польше, например, некоторые запреты ослаблены. Можно посещать лес без маски.

– Нет, нету никаких ограничений. Некоторые люди ходят в магазины в масках. А также на улице можно встретить людей в масках и перчатках.

- В течении 5 лет ты играл в Польше и защищал цвета «Леха» из Познани, «Вислы» из Плоцка и «Арки» из Гдыни. Так же ты женат на полячке. Планируешь ли ты еще поиграть в Польше?

– Посмотрим. Сам не знаю, что здесь можно сказать. В футболе трудно что-либо прогнозировать. Зимой заканчивается мой контракт с брестским «Динамо» и я не знаю, что будет дальше. Не знаю, как дальше сложится жизнь, потому что даже сейчас я без понятия, когда смогу увидеть семью. К сожалению, сейчас в мире такая ситуация, что трудно думать о чем-то другом, кроме семьи. Я бы хотел увидеть ее как можно скорее, следовательно, мне пока не до футбола, – сказал Кривец.

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Теги: Брест
 
 
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Полузащитник брестского «Динамо» Сергей Кривец в интервью Polsatsport порассуждал о ситуации в мире в связи с пандемией коронавируса и рассказал о семье, которая...
 
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