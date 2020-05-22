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В порту Барселоны круизный лайнер поместили на карантин
22.05.2020 13:34 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTЭкипаж круизного лайнера Navigator of the Seas, получивший разрешение войти в порт Барселоны, находится на карантине после того, как у одного из членов экипажа был подтвержден коронавирус, сообщает испанская газета ABC.
На борту лайнера находятся 400 членов экипажа из разных стран. По информации газеты, на лайнере нет пассажиров.
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Экипаж круизного лайнера Navigator of the Seas, получивший разрешение войти в порт Барселоны, находится на карантине после того, как у одного из членов экипажа был...
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