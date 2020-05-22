|
Чемпионат Германии. «Герта» сыграет с «Унионом», «Боруссия» Дортмунд встретится с «Вольфсбургом» в субботу
22.05.2020 14:48 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В первом матче 27-го тура Бундеслиги «Герта» примет «Унион».
В субботу дортмундская «Боруссия» сыграет в гостях с «Вольфсбургом», менхенгладбахская
В воскресенье
Из-за пандемии
27-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чемпионат Германии. «Герта» сыграет с «Унионом», «Боруссия» Дортмунд встретится с «Вольфсбургом» в субботу
В первом матче 27-го тура Бундеслиги «Герта» примет «Унион».
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)