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Чемпионат Германии. «Герта» сыграет с «Унионом», «Боруссия» Дортмунд встретится с «Вольфсбургом» в субботу

22.05.2020 14:48 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В первом матче 27-го тура Бундеслиги «Герта» примет «Унион».

В субботу дортмундская «Боруссия» сыграет в гостях с «Вольфсбургом», менхенгладбахская «Боруссия» примет «Байер», «Бавария» встретится с «Айнтрахтом».

В воскресенье «РБ Лейпциг» проведет матч с «Майнцем».

Из-за пандемии коронавируса матчи чемпионата Германии будут проходить без зрителей. Все игры начнутся с минуты молчания в память о погибших от COVID-19.

Чемпионат Германии

27-й тур

Герта – Унион Берлин
Дата проведения
22 мая, 21.30, «Олимпияштадион»
превью матча онлайн статистика

 

Падерборн – Хоффенхайм
Дата проведения
23 мая, 16.30, «Бентелер-Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Фрайбург – Вердер
Дата проведения
23 мая, 16.30, «Шварцвальд-Штадион»
превью матча онлайн статистика

 

Вольфсбург – Боруссия Д
Дата проведения
23 мая, 16.30, «Фольксваген-Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Боруссия М – Байер
Дата проведения
23 мая, 16.30, «Боруссия-Парк»
превью матча онлайн статистика

 

Бавария – Айнтрахт Ф
Дата проведения
23 мая, 19.30, «Альянц-Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Шальке – Аугсбург
Дата проведения
24 мая, 14.30, «Фелтинс-Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Майнц – РБ Лейпциг
Дата проведения
24 мая, 16.30, «Опель-Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Кельн – Фортуна
Дата проведения
24 мая, 19.00, «РейнЭнергиШтадион»
превью матча онлайн статистика

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

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