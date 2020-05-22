«Любые контакты с прессой исключаются (не рекомендуются)». АБФФ разослала клубам инструкцию, как вести себя в условиях коронавируса

Источник материала: Tribuna.com

АБФФ разослала клубам инструкцию, как вести себя в условиях пандемии коронавируса.

Документ был разослан без подписи и печати, но согласован с директором ГУ «Республиканский научно-практический центр спорта».

Среди комплекса мер по организации противоэпидемический мероприятий значатся:

– ограничить пребывание спортсменов в местах скопления людей, пользование общественным транспортом, строго соблюдать социальное дистанцирование. При необходимости посещения общественных мест использовать средства индивидуальной защиты (маски, перчатки, дезсредства);

– в случае подтверждения наличия коронавирусной инфекции устанавливаются контакты первого уровня (проживающие в одной квартире, комнате, блоке общежития) и контакты второго уровня (имеющие возможный контакт по месту проживания, работы);

– контакты первого уровня с отрицательными результатами тестирования продолжают участие в тренировочном процессе и играх чемпионата;

– любые контакты с прессой исключаются (не рекомендуются).

Отметим, что указания были разосланы с электронного адреса, который принадлежит директору департамента по проведению соревнований АБФФ Игорю Цаплюку.

С полным текстом письма можно ознакомиться здесь:

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