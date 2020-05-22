Эпидемиолог: Снижение заболеваемости Covid-19 в Беларуси планируется в конце мая — начале июня

Пика заболеваемости коронавирусом не было, плавное снижение ожидается в ближайшее время, заявила заместитель главного врача Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ирина Глинская.

«К концу мая — началу июня», - сказала Глинская в интервью Tut.by.

По ее словам, в Беларуси не было как такового пика заболеваемости, и после плато должен наступить постепенный спад. «Были дни, когда количество случаев было выше, ниже, но классического пика, как был в Италии, Испании, когда они восходили на него очень быстро и когда система здравоохранения была перегружена, у нас не отмечалось. Мы после плавного увеличения количества случаев вышли на плато », - пояснила медик.

Пока неизвестно, будет ли вторая волна заболеваемости в Беларуси. Изучение ситуации продолжается.