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Эпидемиолог: Снижение заболеваемости Covid-19 в Беларуси планируется в конце мая — начале июня

22.05.2020 16:37 — Новости о Коронавирусе | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Пика заболеваемости коронавирусом не было, плавное снижение ожидается в ближайшее время, заявила заместитель главного врача Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ирина Глинская.

«К концу мая — началу июня», - сказала Глинская в интервью Tut.by.

По ее словам, в Беларуси не было как такового пика заболеваемости, и после плато должен наступить постепенный спад. «Были дни, когда количество случаев было выше, ниже, но классического пика, как был в Италии, Испании, когда они восходили на него очень быстро и когда система здравоохранения была перегружена, у нас не отмечалось. Мы после плавного увеличения количества случаев вышли на плато», - пояснила медик.

Пока неизвестно, будет ли вторая волна заболеваемости в Беларуси. Изучение ситуации продолжается.

По состоянию на 22 мая, в стране всего 34303 положительных тестов и 190 смертей.

 
 
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Пика заболеваемости коронавирусом не было, плавное снижение ожидается в ближайшее время, заявила заместитель главного врача Республиканского центра гигиены,...
 
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