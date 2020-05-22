Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Хорватия откроет границы для всех с 15 июня На пляжах страны уже отдыхают туристы из Словении и Чехии. Теперь, в отличие от других стран Европы, Хорватия не требует от приезжающих справок об отсутствии...

На пляжах страны уже отдыхают туристы из Словении и Чехии. Теперь, в отличие от других стран Европы, Хорватия не требует от приезжающих справок об отсутствии коронавирусной инфекции или 14-дневного карантина. При этом туристы заполняют анкеты, где сообщают о своем самочувствии, целях поездки, месте пребывания, оставляют контакты.По последним данным, в Хорватии подтверждён 2 237 случай заражения COVID-19, выздоровело 1 978 человек, 97 скончались.Подписывайтесь на Telegram-каналЕсть чем поделиться? Пишите