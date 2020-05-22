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Хорватия откроет границы для всех с 15 июня

22.05.2020 16:50 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

На пляжах страны уже отдыхают туристы из Словении и Чехии. Теперь, в отличие от других стран Европы, Хорватия не требует от приезжающих справок об отсутствии коронавирусной инфекции или 14-дневного карантина. При этом туристы заполняют анкеты, где сообщают о своем самочувствии, целях поездки, месте пребывания, оставляют контакты.

По последним данным, в Хорватии подтверждён 2 237 случай заражения COVID-19, выздоровело 1 978 человек, 97 скончались.

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На пляжах страны уже отдыхают туристы из Словении и Чехии. Теперь, в отличие от других стран Европы, Хорватия не требует от приезжающих справок об отсутствии...
 
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