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В Чарлстоне пройдет аналог Кубка Лэйвера с участием Азаренко, Андрееску, Кенин и Бушар
23.05.2020 12:32 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
16 теннисисток, включая чемпионок двух последних «Больших шлемов», сыграют на выставочном турнире в Чарлстоне. Он стартует 23 июня и будет проходить без зрителей.
По аналогии с
Участие уже подтвердили:
Напомним, в апреле в Чарлстоне обычно проводится грунтовый «Премьер». В этом году он стал одним из первых турниров, отмененных из-за пандемии
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16 теннисисток, включая чемпионок двух последних «Больших шлемов», сыграют на выставочном турнире в Чарлстоне.
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