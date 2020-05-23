В Чарлстоне пройдет аналог Кубка Лэйвера с участием Азаренко, Андрееску, Кенин и Бушар

Источник материала: Tribuna.com

16 теннисисток, включая чемпионок двух последних «Больших шлемов», сыграют на выставочном турнире в Чарлстоне. Он стартует 23 июня и будет проходить без зрителей.

По аналогии с Кубком Лэйвера теннисистки будут разделены на две команды, капитанами которых будут Мэдисон Киз и Бетани Маттек-Сэндс . Турнир предусматривает 16 матчей в одиночном разряде и 8 в парном.

Участие уже подтвердили:

чемпионка US Open-2019 Бьянка Андрееску ;

; чемпионка Australian Open-2020 София Кенин ;

; экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко ;

олимпийская чемпионка Рио Моника Пуиг;

чемпионка US Open-2017 Слоун Стивенс;

финалистка «Уимблдона»-2014 Эжени Бушар;

полуфиналистка «Ролан Гаррос»-2019 Аманда Анисимова;

Лейла Фернандес;

Айла Томлянович;

Дженнифер Брэди;

Даниэль Коллинс;

Элисон Риск;

Шелби Роджерс;

Эмма Наварро.

Напомним, в апреле в Чарлстоне обычно проводится грунтовый «Премьер». В этом году он стал одним из первых турниров, отмененных из-за пандемии коронавируса .

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