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В Чарлстоне пройдет аналог Кубка Лэйвера с участием Азаренко, Андрееску, Кенин и Бушар

23.05.2020 12:32 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

16 теннисисток, включая чемпионок двух последних «Больших шлемов», сыграют на выставочном турнире в Чарлстоне. Он стартует 23 июня и будет проходить без зрителей.

По аналогии с Кубком Лэйвера теннисистки будут разделены на две команды, капитанами которых будут Мэдисон Киз и Бетани Маттек-Сэндс. Турнир предусматривает 16 матчей в одиночном разряде и 8 в парном.

Участие уже подтвердили: 

  • чемпионка US Open-2019 Бьянка Андрееску
  • чемпионка Australian Open-2020 София Кенин;
  • экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко;
  • олимпийская чемпионка Рио Моника Пуиг;
  • чемпионка US Open-2017 Слоун Стивенс;
  • финалистка «Уимблдона»-2014 Эжени Бушар;
  • полуфиналистка «Ролан Гаррос»-2019 Аманда Анисимова;
  • Лейла Фернандес; 
  • Айла Томлянович;
  • Дженнифер Брэди;
  • Даниэль Коллинс;
  • Элисон Риск;
  • Шелби Роджерс;
  • Эмма Наварро.

Напомним, в апреле в Чарлстоне обычно проводится грунтовый «Премьер». В этом году он стал одним из первых турниров, отмененных из-за пандемии коронавируса

Безумно хочется посмотреть теннис? Вот и новейшая классика, и величайшие, и даже одна игра Курниковой

 
 
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16 теннисисток, включая чемпионок двух последних «Больших шлемов», сыграют на выставочном турнире в Чарлстоне.
 
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