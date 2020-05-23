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«Юность» опровергает смерть сотрудника клуба от коронавируса
23.05.2020 13:13 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Как сообщает
Как сообщил корреспонденту
При этом Шишов отметил, что на сегодняшний день в клуб не приходило никаких документов от медицинских органов с заключением о коронавирусе. Государством установлен порядок оповещение руководителей предприятий, если у сотрудников обнаруживают
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Как сообщает телеграм-канал «Баста!», руководство хоккейного клуба «Юность» скрыло смерть сотрудника с подтвержденным коронавирусом еще 10 дней назад.
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