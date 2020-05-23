«Юность» опровергает смерть сотрудника клуба от коронавируса

Источник материала: Tribuna.com

Как сообщает телеграм-канал «Баста!» , руководство хоккейного клуба «Юность» скрыло смерть сотрудника с подтвержденным коронавирусом еще 10 дней назад. Один сотрудник в больнице с подтвержденным диагнозом в тяжелом состоянии, еще один дома. Дезинфекцию начали проводить только вчера. Об этом каналу сообщил подписчик.

Как сообщил корреспонденту .com председатель Михаил Шишов, около двух недель назад умер инструктор-методист детской школы, ветеран группы «Альфа». Причиной стала почечная недостаточность. Сотрудник уже давно имел проблемы со здоровьем .

При этом Шишов отметил, что на сегодняшний день в клуб не приходило никаких документов от медицинских органов с заключением о коронавирусе. Государством установлен порядок оповещение руководителей предприятий, если у сотрудников обнаруживают , то на место сразу же выезжает местная санстанция, а организацию закрывают на карантин. По словам Шишова, никаких сообщений от медиков клуб за две недели не получил, а сама «Юность» продолжает работать в штатном режиме.