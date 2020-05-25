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В Минске пациент с COVID-19 выжил после 39 дней ИВЛ
25.05.2020 09:24 — Новости о Коронавирусе | БДГ
Источник материала: БДГ
В минских стационарах пациенты приходят в себя после длительной искусственной вентиляции легких.
Об этом сообщил заведующий отделом анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии Александр Дзядзько в эфире телеканала
По его словам, ситуация в мае намного лучше, чем в начале пандемии. В больницах уже много пациентов, которые находились на ИВЛ по 2-3 недели и более. Медики надеются, что количество людей, вышедших из тяжелого состояния после коронавируса, будет составлять 70% от всех отлученных от аппаратов ИВЛ.
В эфире телеканала показали кадры из реанимации НПЦ, в том числе и одного пациента, который выжил после 39 дней подключения к аппарату искусственной вентиляции легких. Теперь он дышит самостоятельно.
Дзядько рассказал, что в центре за одну неделю было проведено пять операций по трансплантации печени и девять – по пересадке почек.
Александр Дзядзько является главой Белорусского общества анестезиологов-реаниматологов. Недавно он проводил вебинар на тему «Практические аспекты оказания анестезиолого-реанимационной помощи пациентам с инфекцией COVID-19».
«Мы взяли группу пациентов, которые умерли за этот период в отделениях реанимации. Туда, конечно, входили пациенты с подтвержденной COVID-инфекцией и те, у которых COVID-инфекция не была подтверждена. И считали летальность. Это, конечно, приблизительные показатели были, но они указали на то, что наши данные примерно сопоставимы с теми данными, которые есть у зарубежных специалистов», - рассказал медик.
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В минских стационарах пациенты приходят в себя после длительной искусственной вентиляции легких.
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