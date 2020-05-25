В Беларуси выздоровели и выписаны 14 449 пациентов с COVID-19

Источник материала: Вороновская газета





В Беларуси на 25 мая выздоровели и выписаны 14 449 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства здравоохранения.

«Зарегистрированы 37 144 человека с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 463 004 теста», — проинформировали в Минздраве.

COVID-19 на территории страны умерли 204 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией. За весь период распространенияна территории страны умерли 204 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.