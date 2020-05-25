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В Беларуси выздоровели и выписаны 14 449 пациентов с COVID-19

25.05.2020 — Новости о Коронавирусе | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В Беларуси выздоровели и выписаны 14 449 пациентов с COVID-19

В Беларуси на 25 мая выздоровели и выписаны 14 449 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства здравоохранения.

«Зарегистрированы 37 144 человека с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 463 004 теста», — проинформировали в Минздраве.

За весь период распространения COVID-19 на территории страны умерли 204 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.
 

 
 
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В Беларуси на 25 мая выздоровели и выписаны 14 449 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства...
 
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