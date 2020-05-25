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Ляденский монастырь открылся для прихожан и паломников после карантина

25.05.2020 17:50 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Карантин в Благовещенском Ляденском монастыре Смолевичского района завершен, сообщает сайт Белорусской православной церкви.

Обитель снова открыла свои двери для прихожан и паломников. 24 мая богослужение возглавил епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин.

Перед причащением мирян епископ Вениамин обратился к собравшимся со словом назидания, подчеркнув важность временных санитарных мер предосторожности, которые необходимо соблюдать согласно указаниям митрополита Минского и Заславского Павла, Патриаршего Экзарха всея Беларуси, и Министерства здравоохранения Республики Беларусь.

Мужской монастырь в деревне Малые Ляды Смолевичского района, на территории которого находится Свято-Благовещенский Ляденский храм, куда на Пасху приезжал Александр Лукашенко с сыном Николаем, закрыли для посещения с конца апреля. Коронавирус в монастыре был подтвержден у нескольких человек.

 
 
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Карантин завершен, сообщает сайт Белорусской православной церкви.
 
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