Ляденский монастырь открылся для прихожан и паломников после карантина

Источник материала: Tut.by

Карантин в Благовещенском Ляденском монастыре Смолевичского района завершен, сообщает сайт Белорусской православной церкви .

Обитель снова открыла свои двери для прихожан и паломников. 24 мая богослужение возглавил епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин.

Перед причащением мирян епископ Вениамин обратился к собравшимся со словом назидания, подчеркнув важность временных санитарных мер предосторожности, которые необходимо соблюдать согласно указаниям митрополита Минского и Заславского Павла, Патриаршего Экзарха всея Беларуси, и Министерства здравоохранения Республики Беларусь.

Мужской монастырь в деревне Малые Ляды Смолевичского района, на территории которого находится Свято-Благовещенский Ляденский храм, куда на Пасху приезжал Александр Лукашенко с сыном Николаем, закрыли для посещения с конца апреля. Коронавирус в монастыре был подтвержден у нескольких человек.