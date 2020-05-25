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Ляденский монастырь открылся для прихожан и паломников после карантина
25.05.2020 17:50 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Карантин в Благовещенском Ляденском монастыре Смолевичского района завершен, сообщает
Обитель снова открыла свои двери для прихожан и паломников. 24 мая богослужение возглавил епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин.
Перед причащением мирян епископ Вениамин обратился к собравшимся со словом назидания, подчеркнув важность временных санитарных мер предосторожности, которые необходимо соблюдать согласно указаниям митрополита Минского и Заславского Павла, Патриаршего Экзарха всея Беларуси, и Министерства здравоохранения Республики Беларусь.
Мужской монастырь в деревне Малые Ляды Смолевичского района, на территории которого находится Свято-Благовещенский Ляденский храм, куда на Пасху
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Карантин завершен, сообщает сайт Белорусской православной церкви.
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