|
Валентин Елизарьев: «Мы очень скучаем по публике, которую мы временно потеряли из-за коронавируса»
25.05.2020 17:58 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 25 мая Большой театр Беларуси свое 87-летие празднует вместе со зрителями в нестандартном формате. Насладиться миром оперы и балета организаторы праздника предлагают в виртуальном зрительном зале, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это тот редкий случай, когда мест хватит всем.
Все желающие могут посетить историческое здание онлайн и даже пообщаться с артистами. Для этого задействовали все необходимые ресурсы. Это и различные соцсети, и официальные онлайн-платформы театра. Почитатели таланта получили возможность заглянуть в репетиционные залы, побывать в живописном цехе, увидеть работу главного хормейстера и дирижеров.
Валентин Елизарьев, художественный руководитель Большого театра Беларуси:
Сегодня исполняется 87 лет театру, я в этом театре работаю более половины этих лет. И считаю, что у меня счастливая судьба.
Частью неформатного выступления также станет концерт ведущих солистов. Зрителей ожидает настоящий сюрприз. Те, кого мы хорошо знаем по оперным ариям и балетным постановкам, исполнят непривычный репертуар. Начало выступлений запланировано на 19 часов.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 25 мая Большой театр Беларуси свое 87-летие празднует вместе со зрителями в нестандартном формате. Насладиться миром оперы и балета организаторы...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)