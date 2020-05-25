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Создание системы социальной и медицинской поддержки граждан в условиях COVID-19 обсудят в ЕАЭС

25.05.2020 — Новости о Коронавирусе | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Создание системы социальной и медицинской поддержки граждан в условиях COVID-19 обсудят в ЕАЭС

В Евразийском экономическом союзе планируется обсудить создание системы социальной и медицинской поддержки граждан в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии со ссылкой на руководителя секретариата члена Коллегии (министра) по экономике и финансовой политике ЕЭК Аскара Кишкембаева.

Представитель ЕЭК отметил, что в условиях введения странами временных ограничений граждане, находящиеся в трудовой миграции, оказались в категории наиболее уязвимых слоев населения. «В этой связи комиссией совместно со странами союза разрабатываются меры по сотрудничеству сторон в сфере здравоохранения и противодействия распространению инфекционных заболеваний, которые планируется реализовать в рамках стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, — сказал он. — Кроме этого, со сторонами планируется обсудить вопросы создания системы социальной и медицинской поддержки граждан в условиях пандемии».

Аскар Кишкембаев сообщил также о проработке вопроса усиления роли Евразийского банка развития и Евразийского фонда стабилизации и развития в разработке и реализации срочных антикризисных и стабилизационных мер, направленных на обеспечение экономической стабильности и финансовую поддержку бизнеса стран ЕАЭС в условиях пандемии.

https://www.belta.by/

 
 
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В Евразийском экономическом союзе планируется обсудить создание системы социальной и медицинской поддержки граждан в условиях пандемии новой коронавирусной...
 
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