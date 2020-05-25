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Нью-Йоркская фондовая биржа готовится во вторник открыть торговый зал
25.05.2020 20:32 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTНью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) готовится во вторник открыть торговый зал при соблюдении мер безопасности на фоне пандемии коронавируса.
К работе в биржевом зале сможет вернуться лишь четверть трейдеров. Они будут обязаны носить маски, избегать поездок на общественном транспорте и соблюдать жесткие меры социального дистанцирования.
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Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) готовится во вторник открыть торговый зал при соблюдении мер безопасности на фоне пандемии коронавируса. К работе в биржевом...
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