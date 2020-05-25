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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Нью-Йоркская фондовая биржа готовится во вторник открыть торговый зал Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) готовится во вторник открыть торговый зал при соблюдении мер безопасности на фоне пандемии коронавируса. К работе в биржевом...

Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) готовится во вторник открыть торговый зал при соблюдении мер безопасности на фоне пандемии коронавируса.К работе в биржевом зале сможет вернуться лишь четверть трейдеров. Они будут обязаны носить маски, избегать поездок на общественном транспорте и соблюдать жесткие меры социального дистанцирования.Подписывайтесь на Telegram-канал. Есть чем поделиться? Пишите