Еще одна страна открывает свои границы для туристов. Белорусов среди тех, кому въезд разрешен, нет

Источник материала: Tut.by

Черногория с первых чисел июня откроет свои границы с другими странами. Об этом заявил премьер-министр страны Душко Маркович, сообщает Черногорская общественная телерадиокомпания.



Фото: Steve Lamb / Flickr

По словам главы правительства, Черногория откроет свои границы для стран, которые соответствуют критериям Института общественного здравоохранения.

Маркович заявил, что уже с 1 июня границы будут открыты с Хорватией, Словенией, Австрией, Германией, Польшей, Чехией, Венгрией, Албанией и Грецией.

О том что в стране не осталось активных случаев заболевания коронавирусом, Институт общественного здравоохранения Черногории сообщил 24 мая.

Население Черногории — примерно 631 тысяча человек. В этой стране последней в Европе выявили коронавирус — первый случай зарегистрировали 17 марта. За два дня до этого — 15 марта — Черногория запретила въезд на территорию страны всем иностранным гражданам, кроме имеющих вид на жительство. Также власти вводили обязательную самоизоляцию для всех въезжающих в Черногорию, закрыли все отели и рестораны, в магазинах было введено ограничение на число покупателей.

Как отметил Маркович, страна добилась успеха без комендантского часа и чрезвычайного положения. Премьер добавил, что круг стран, для которых Черногория может открыть свои границы, будет расширяться.

Ранее, напомним, авиасообщение с Беларусью, как со страной с высоким риском заражения коронавирусом, ограничили Эстония и Австрия .