|
Еще одна страна открывает свои границы для туристов. Белорусов среди тех, кому въезд разрешен, нет
25.05.2020 20:50 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Черногория с первых чисел июня откроет свои границы с другими странами. Об этом заявил премьер-министр страны Душко Маркович, сообщает Черногорская общественная телерадиокомпания.
По словам главы правительства, Черногория откроет свои границы для стран, которые соответствуют критериям Института общественного здравоохранения.
Маркович заявил, что уже с 1 июня границы будут открыты с Хорватией, Словенией, Австрией, Германией, Польшей, Чехией, Венгрией, Албанией и Грецией.
О том что в стране не осталось активных случаев заболевания коронавирусом, Институт общественного здравоохранения Черногории
Население Черногории — примерно 631 тысяча человек. В этой стране
Как отметил Маркович, страна добилась успеха без комендантского часа и чрезвычайного положения. Премьер добавил, что круг стран, для которых Черногория может открыть свои границы, будет расширяться.
Ранее, напомним, авиасообщение с Беларусью, как со страной с высоким риском заражения коронавирусом, ограничили
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По словам главы правительства, Черногория откроет свои границы для стран, которые соответствуют критериям Института общественного здравоохранения.
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)