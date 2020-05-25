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Насущные вопросы экономики и политики обсудили на совещании у Президента
25.05.2020 22:10 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTРабота экономики, здоровье людей, электоральная кампания. Вот такой широкий спектр тем сегодня обсудили на совещании у Президента. Все эти вопросы переплетены между собой и влияют на нашу жизнь.
Пандемия заставила буквально замереть мировую экономику. Беларусь не стала закрываться, но обстановка у партнеров, увы, не могла не сказаться на нашей стране. Сегодня даже богатые европейские государства, несмотря на то что каждый день у них появляются новые случаи заражения и фиксируется высокая смертность от коронавируса, постепенно открываются.
У нас борьба с COVID-19 не останавливается ни на секунду. К сожалению, помимо этого приходится еще дополнительно выдерживать и неслабое давление из-за выбранной тактики противостояния инфекции. Об том тоже говорили на встрече. Затронули и стартовавшую избирательную кампанию - как раз сейчас инициативные группы заняты сбором подписей. На совещании прозвучало: президентские выборы в Беларуси необходимо организовать достойно.
Итак, какие акценты расставил Александр Лукашенко по важным темам - прямо сейчас Наталья Бреус.
С первого взгляда на участников этой встречи так и хотелось сказать - так это же политическое совещание. Глава Администрации, спикер верхней палаты парламента, управляющий делами, глава профсоюзов, который руководит инициативной группой действующего Президента. Но любая политика строится на людях и экономике. С этого и начали.
В последнее время предприятиям приходится действовать на фоне пандемии, из-за которой закрылись многие страны. Нарушены производственные цепочки, в стопе заводы, контракты, поставки. Беларусь не стала закрываться, работаем, но обстановка у партнеров влияет.
На Беларусь идет давление со всех сторон при выборе пути в условиях пандемииМало того что мировые экономические пертурбации и противостояние коронавирусу стали той еще проверкой на прочность, так плюс к этому приходится выдерживать и неслабое давление из-за того, что Беларусь избрала свою тактику действий в непростой эпидситуации. Без запретов! Точечно, щепетильно выявляем всех заболевших. Изолируем контакты. Оказываем необходимую медицинскую помощь. На первом плане было и остается спасение жизни каждого пациента.
Александр Лукашенко об эпидситуации: Расслабляться нельзя!Как обстоят дела с заболеваемостью в стране в целом и в каждом регионе в отдельности, Президент точно знает - такой мониторинг ежедневно у него на столе. В Витебске идет снижение по пневмониям, уменьшается количество пациентов с коронавирусной инфекцией. К привычной жизни возвращаются перепрофилированные прежде больницы. Примерно такая же картина наблюдается и в Минске. Стабилизировалась ситуация с заболеваемостью в столичной области. Все это хорошо, но точно не повод расслабляться.
Президентские выборыВ тонусе держит и стартовавшая избирательная кампания. На прошлой неделе инициативные группы начали сбор подписей в поддержку тех, кто намерен баллотироваться на высший пост в стране. Для этого нужно заручиться поддержкой людей и собрать не менее 100 тысяч автографов избирателей.
Нужно проанализировать вопросы, с которыми обращаются люди при сборе подписейЕще и агитация не началась, а уже есть те, кто щедро разбрасывается популистскими лозунгами. Но за один день и даже за пару месяцев предвыборной гонки доверие избирателей просто так не завоюешь. Да и белорусов не проведешь на политических перформансах. Привыкли смотреть по делам. Задача власти - провести эту кампанию спокойно.
Любые выборы, тем более президентские - повод пощупать страну на прочность. Площадок для выражения своего мнения в СМИ, в социальны сетях и мессенджерах предостаточно. Но чаще их используют не для конструктивного диалога с оппонентами, а для откровенного хайпа.
Этот пример Президент приводит не случайно. С начала пандемии не единожды российские СМИ пытались выставить Беларусь в невыгодном свете. Когда сами столкнулись с фейками - заголосили на весь мир.
Новый состав правительства будет сформирован до выборовЕще один важный месседж прозвучал сегодня для правительства. Грядут перестановки! Их анонсировал Глава государства. Какие новые фамилии появятся на табличках министерских кабинетов, а кто из нынешних управленцев останется в строю - узнаем уже скоро. Важность такого обновления команды именно в это время подробно разъяснил Президент.
Казалось бы, такая информация от Президента - повод для некоторых членов правительства поволноваться за свое кресло. Но эта мысль возникла точно только у того, кто не выкладывается на все 100. Ведь работая бок о бок с Главой государства, каждый министр знает высокую планку требований лидера и для себя, и для команды. Жим всегда серьезный, как и спрос за результат - тут Александр Лукашенко принципиален, да и жизнь не дает поводов расслабляться.
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Работа экономики, здоровье людей, электоральная кампания. Вот такой широкий спектр тем сегодня обсудили на совещании у Президента. Все эти вопросы переплетены...
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