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Юрлица смогут подавать документы на согласование названия фирмы через портал ЕГР

26.05.2020 — Новости о Коронавирусе | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Юрлица смогут подавать документы на согласование названия фирмы через портал ЕГР

Юридические лица смогут подавать документы на согласование названия фирмы через портал Единого государственного регистра (ЕГР) юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 22 мая №305 «О мерах по предотвращению распространения инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19«, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства юстиции.

В Минюсте рассказали о приостановке действия отдельных структурных элементов постановлений правительства, которые регламентируют порядок согласования наименований юридических лиц и предоставления информации из ЕГР. Речь идет о личном представлении заявителями в уполномоченные государственные органы (организации) документов для этих административных процедур. «Наименование организации может быть согласовано регистрирующим органом при представлении заявителями документов в электронном виде посредством веб-портала Единого государственного регистра. Это позволит минимизировать личные контакты граждан, — отметили в пресс-службе. — Аналогичным способом может быть запрошена и получена информация из регистра в электронном виде».

На торжественной регистрации брака и рождения, согласно постановлению, теперь могут присутствовать не более 10 человек. В пресс-службе подчеркнули, что таким образом создаются условия для организации и проведения санитарно-противоэпидемиологических мероприятий в целях обеспечения безопасности людей, присутствующих при регистрации актов гражданского состояния, в том числе работников ЗАГСов.

Белорусская нотариальная палата, ее организационные структуры приостанавливают мониторинги соблюдения нотариусами законодательства о нотариате. «Кроме того, в целях минимизации контактов сотрудников государственных органов и организаций вводятся дополнительные требования к порядку проведения согласительных совещаний, которые будут проходить исключительно с использованием технических средств связи, в том числе средств видеоконференцсвязи», — добавили в пресс-службе.

https://www.belta.by/

 
 
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Юридические лица смогут подавать документы на согласование названия фирмы через портал Единого государственного регистра (ЕГР) юрлиц и индивидуальных...
 
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