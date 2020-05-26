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Эти треки вы слышали миллион раз. Девять хитов, от которых все устали

26.05.2020 07:02 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На радио, в кафе и интернете многих из нас преследует одна и та же музыка. Если в прошлом году даже те, кто не знает английского, подпевали Bad Guy и Old Town Road, то в этом в трендах все больше русской музыки, причем 2018 и 2019 годов — новые хиты как будто бы вообще не пишутся. Вот девять самых доставучих композиций последнего времени по версии AFISHA.TUT.BY, которые вирусно просочились в наушники многих белорусов.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: pixabay.com

Пять русских треков, от которых мы страшно устали

В этом блоке мы собрали пять хитов, написанных еще в прошлом и позапрошлом годах, которые при этом и не думают покидать сегодняшние чарты. К тому же клипы на эти песни до сих пор крутят на музыкальных каналах по несколько раз в день.

Niletto — «Любимка»

«Любимку» записал Данила Прытков — певец и танцор из Екатеринбурга, который в первую очередь прославился танцами под Коржа и Тиму Белорусских. А еще он участвовал в «Песнях на ТНТ», где и исполнил «Любимку» впервые (это было в конце апреля 2019 года). Из проекта он все же выбыл, но уже в июне того же года «Любимку» акапельно пели тысячи выпускников на концерте в родном Екатеринбурге. Столько времени прошло, а его хит до сих пор зависает в топах: в глобальном чарте «Яндекс.Музыке» он, например, 15-й, а в российском Apple Music — 28-й.

Клипом трек обзавелся в ноябре 2019 года. Получился целый боевик с Прытковым в роли современного Рэмбо. На сегодня у ролика уже более 128 миллионов просмотров. Кстати, 24 мая музыкант должен был дать концерт в Минске, но выступление перенеслось на 10 сентября.

RSAC — NBA

Похоже, российская группа RSAC записала песню на все времена. Трек NBA, выпущенный еще осенью 2018 года в альбоме «Аргументы», быстро стал хитом, а заодно прославил своих авторов. Сегодня вообще сложно представить без него хоть одну вечеринку. Несмотря на то что песне больше полутора лет, периодически она снова врывается в музыкальные чарты. Например, в глобальном чарте «Яндекс.Музыки» сейчас она на 50-м месте. А еще трек становился абсолютным лидером в авторитетных российских чартах Top Radio & YouTube Hits и Top Radio Hits.

Кстати, замечали, что у трека очень интересное название, которое никак не связано с содержанием песни? Певица Ella болезненно переживает разрыв с любимым, а затем мужской голос врывается невпопадной строчкой: «Моя ставка не зашла на NBA». Или мы чего-то не понимаем? Возможно, это просто метафора, что парень поставил все на кон в отношениях, но проиграл?

RASA — «Пчеловод»

RASA — не путать с RSAC — музыкальный дуэт из России, и он относительно молодой: заниматься творчеством супруги Виктор Поплеев и Дарья Шейко стали в конце 2017 года года. Славу им принес танцевальный трек «Под фонарем» 2018 года, но свою главную песню с незамысловатым текстом «Ты пчела, я пчеловод» они записали немного позже.

Трек «Пчеловод» появился в интернете в июле 2019 года, и на «Яндекс.Музыке» он до сих пор в трендах. Клип вышел следом — в августе, и сейчас у него уже более 236 миллионов просмотров. Еще бы! Ролик активно крутят на музыкальных каналах, так что будьте уверены, что в кафе, спортзалах и парикмахерских он вас точно настигнет. И это немного утомляет.

Artik & Asti — «Грустный дэнс»

Трек украинской поп-группы Artik & Asti «Грустный дэнс» вышел только в феврале 2019 года, а есть ощущение, что он вообще из начала десятых — настолько мы к нему привыкли. Широкую известность ему обеспечила активная ротация на радио и музыкальных каналах, а еще у клипа на песню целых 159 миллионов просмотров. За свой хит авторы получили премию «Золотой граммофон». В российском Apple Music хит даже не собирается покидать чарт: он по-прежнему входит в топ-50. В глобальном чарте «Яндекс.Музыки» он и вовсе 32-й.

Новый трек группы «Девочка, танцуй!», кстати, тоже стал суперпопулярным. Но он более свежий — 2020 года — и пока что не успел надоесть.

Zivert — Life

Российская певица Zivert как ни напишет трек, так сразу хит! Заговорили об исполнительнице, которая органично сочетает в своих песнях русский и английские языки, еще в конце 2018 года, когда вышла композиция Life, — и это главная песня всех дискотек 2019 года и визитная карточка певицы.

Весной этого года выстрелил новый трек Zivert «ЯТЛ» — то есть «Я тебя люблю». На YouTube он символично появился 14 февраля 2020 года, и с тех пор его посмотрели больше 14 миллионов раз. Но с Life (64 миллиона просмотров клипа и 114 миллионов прослушиваний на YouTube) он пока тягаться не может.

В топах «Яндекс.Музыки» и Apple Music сегодня находятся одновременно шесть композиций Zivert — Life, Fly2, «ЯТЛ», Credo, Beverly Hills и «Зеленые волны». Кстати, певица нагрянет в Минск с концертом 5 ноября. Возможно, кому-то это актуально.

Два белорусских хита, которые слышны из каждого утюга

Здесь мы собрали два белорусских трека 2019 года, которые в каком-то смысле прославили Беларусь, но сами-то мы уже утомились их слышать и слушать.

Intelligency — August

В июне прошлого года минские электронщики Intelligency выпустили вирусный трек August, который, так вышло, теперь слушают во всем мире. Дело в том, что трек попал на 21-е место мирового чарта Shazam. Вдобавок он оказался на первом месте в российском и украинском топах этого приложения. Вокалист группы Всеволод Довбня объяснил:

— Под конец 2019 года какой-то пользователь загрузил на YouTube забавное видео с танцем актера Бенедикта Камбербэтча на американском «Шоу Джимми Фэллона» — аналоге российского «Вечернего Урганта». Фоном играла наша песня. Этот ролик каким-то образом набрал огромное количество просмотров, и людей зацепила именно мелодия. Оттуда видео перекочевало в TikTok, и уже к концу февраля или началу марта люди массово начали постить его в этой соцсети.

После неожиданного успеха группа подписала контракт с мировым гигантом Warner Music Group, который входит в топ-3 звукозаписывающих компаний мира. В частности, работать парни будут с его дочерней компанией — Warner Music Russia. А August до сих пор аж на 13-м месте в глобальном чарте «Яндекс.Музыки».

К слову, на ноябрь у ребят запланирован минский концерт. Уверены, что August они на нем точно сыграют — возможно, и не раз.

Мэвл — «Холодок»

«Холодок» — один из главных белорусских хитов 2019-го и начала 2020 года. Мэвл, автор и исполнитель трека, взлетел как раз благодаря этой композиции: неделями она находилась в чартах по всему СНГ. Мэвл рассказывал TUT.BY, как записал этот хит:

— Сидели с ребятами с лейбла на студии. Поняли, что сегодня вообще ничего не идет. И тут ни с чего начинается бит «Холодка», я начинаю петь голосом, который никогда раньше не применял. Быстро сделали трек, подумали: либо он разорвет, либо люди совсем не поймут. Я говорю: «Давайте в TikTok выложим, там молодежи много». И все, он расходится. Планируем релиз, через неделю выпускаем трек. Проходит первый день — он на 10-м месте в топ-100 во «ВКонтакте», потом пятый, третий.

Кстати, на YouTube можно найти 10-часовой ролик, в котором раз за разом повторяется трек «Холодок». И это, кстати, не шутка.

Два трека 2020 года, от которых мы скоро устанем

Эти песни вышли в этом году и быстро взлетели. А теперь грозят так же быстро нас утомить.

Little Big — Uno

Uno — трек, с которым русская рэйв-группа планировала захватить Европу: эта прилипчивая композиция должна была участвовать в «Евровидении» от России. Отмена песенного конкурса не помешала треку стать хитом. Ролик на него вышел в начале марта 2020 года и породил множество мемов, а «пухляш» из клипа — Дмитрий Красилов —

 
Теги: Минск
 
 
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На радио, в кафе и интернете многих из нас преследует одна и та же музыка. Если в прошлом году даже те, кто не знает английского, подпевали Bad Guy и Old Town Road, то в этом в...
 
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